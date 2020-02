Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közszereplő-e Mészáros Lőrinc, újabb távol-keleti a ditrói péküzemben, betörték a DK-iroda ablakait. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Közszereplő-e Mészáros Lőrinc, újabb távol-keleti a ditrói péküzemben, betörték a DK-iroda ablakait. Ez a hvg360 esti...","id":"20200213_Radar360_este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef45f4e-ea24-400a-9f5e-bea94643c15f","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 13. 17:30","title":"Radar360: Orbán a röszkei határon, az ózdiak a sírás határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","shortLead":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","id":"20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e630f5-7f0b-4c7b-870c-ce121f467869","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","timestamp":"2020. február. 12. 08:38","title":"Misét tartanak az oktatásért és az Akadémiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás, akinek személyében Magyarország egyik legszínesebb kormányzati figurája és legtöbbet robotoló jogtudósa hunyt el február elején. ","shortLead":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás...","id":"202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b2c514-1497-4e4b-8128-913d9a12bdac","keywords":null,"link":"/360/202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","timestamp":"2020. február. 13. 15:00","title":"Konszolidált kormányzás? Erről Orbán sem akar hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fd9f3-5348-4f00-ae0e-87bc8854c46b","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Néhány nap alatt 34 ezren írták alá azt az online petíciót, amely el szeretné érni, hogy legyenek utántöltő automaták a legnagyobb magyarországi drogériákban. A csomagolásmentességre törekvés számos iparágban megjelenik, de vajon milyen korlátai vannak és mennyire valósítható meg itthon? ","shortLead":"Néhány nap alatt 34 ezren írták alá azt az online petíciót, amely el szeretné érni, hogy legyenek utántöltő automaták...","id":"20200213_Felkeszultunk_mar_a_csomagolasmentessegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fd9f3-5348-4f00-ae0e-87bc8854c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e73a77e-5978-42cf-81bd-26748fcf4ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Felkeszultunk_mar_a_csomagolasmentessegre","timestamp":"2020. február. 13. 11:30","title":"Szép dolog az utántölthető kozmetikum, de ki felel azért, ha bajt okoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebf11fe-18e8-47eb-a0bf-ef0cd653afcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit elszaladtak a lovak egy BMW-vel és egy Porschéval.","shortLead":"Kicsit elszaladtak a lovak egy BMW-vel és egy Porschéval.","id":"20200212_Haromszazezret_ert_a_226os_tempo_Kecskemetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ebf11fe-18e8-47eb-a0bf-ef0cd653afcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0ea0d9-73ba-4c52-ba2b-2ce92f0e7e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Haromszazezret_ert_a_226os_tempo_Kecskemetnel","timestamp":"2020. február. 12. 09:35","title":"Háromszázezret ért a 226-os tempó Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b62e0fa-d557-45cc-9e1a-b493cf39888a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három hím és egy anya neveli a kicsiket.","shortLead":"Három hím és egy anya neveli a kicsiket.","id":"20200213_Cukisag_nezegessen_szurikatabebiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b62e0fa-d557-45cc-9e1a-b493cf39888a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eaa065-ad74-4ce5-bc15-37ee587995e5","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Cukisag_nezegessen_szurikatabebiket","timestamp":"2020. február. 13. 10:17","title":"Tündéri szurikáták születtek a miami állatkertben – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami állítólag az ünnepi szezonra jelenik majd meg.","shortLead":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami...","id":"20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6854e7a-b2ae-40d1-9547-240213e2ebf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","timestamp":"2020. február. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott egy videó: valaki már használja a Microsoft új gépét, a Surface Duót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi Ferrari importőr figyelmeztetést adott ki a tulajdonosoknak.","shortLead":"A helyi Ferrari importőr figyelmeztetést adott ki a tulajdonosoknak.","id":"20200212_Ugyes_trukkel_loptak_a_Ferrarikat_DelAfrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5104806a-fed2-4dd6-8e05-f0422bc2cc7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ugyes_trukkel_loptak_a_Ferrarikat_DelAfrikaban","timestamp":"2020. február. 13. 11:36","title":"Egyszerű trükkel lopták a Ferrarikat Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]