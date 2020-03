Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Katyerina Tyihonovának fizikus és matematikus végzettsége is van.","shortLead":"Katyerina Tyihonovának fizikus és matematikus végzettsége is van.","id":"20200228_Putyin_lanya_lett_egy_uj_mestersegesintelligenciakutatointezet_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806c22c0-9262-46c2-a197-087063cb13b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Putyin_lanya_lett_egy_uj_mestersegesintelligenciakutatointezet_vezetoje","timestamp":"2020. február. 28. 20:49","title":"Putyin lánya lett egy új mesterségesintelligencia-kutatóintézet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, de rá kevesebb egy hétre, most csütörtökön újra jelentkeztek nála a betegség tünetei. ","shortLead":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el...","id":"20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320c36e0-5642-4dd3-b844-c8925361e109","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 10:04","title":"Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab71ea32-38f9-4cee-933e-9ae7b764c7b7","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"kultura","description":"Az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál alkotói nem riadnak vissza a politikai és társadalmi állásfoglalásoktól. Bár a kritikusok véleménye nagyon szerteágazó, ami a programba került filmek minőségét és sokféleségét illeti, egyvalamiben biztos egyetértenek: a Berlinale nemcsak Európa egyik legnagyobb és legrangosabb, de legpolitikusabb filmfesztiválja is. Ahogy mindig is az volt. ","shortLead":"Az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál alkotói nem riadnak vissza a politikai és társadalmi állásfoglalásoktól. Bár...","id":"20200228_Trump_Putyin_vagy_Bolsonaro_veszi_vajon_az_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab71ea32-38f9-4cee-933e-9ae7b764c7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad44136-e036-47dc-9463-9ae1c8f1fa04","keywords":null,"link":"/kultura/20200228_Trump_Putyin_vagy_Bolsonaro_veszi_vajon_az_uzenetet","timestamp":"2020. február. 28. 20:00","title":"Trump, Putyin vagy Bolsonaro veszi vajon a Berlinale üzenetét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi önkormányzati cég átvilágításának részeredményeiről Kiss János, a tavaly kinevezett vezérigazgató. A vizsgálat során derült az is ki, hogy az önkormányzati cég vásárolt egy Land Rovert, majd az egyik munkatársuknak eladták 2,9 millió forintért, amit jelenleg éppen egy internetes hirdetésben a duplájáért árul a szóban forgó volt kolléga. Ez ügyben tesz az új cégvezető feljelentést.\r

\r

","shortLead":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi...","id":"20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9669f4-a544-49e4-b005-e79120dea1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. február. 28. 17:27","title":"Nonstop háború zajlik Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság bejelentette, hogy a COVID-19 vírusfertőzés miatt megfigyelhető keresletcsökkenés következtében módosítja izraeli útvonalainak menetrendjét. ","shortLead":"A légitársaság bejelentette, hogy a COVID-19 vírusfertőzés miatt megfigyelhető keresletcsökkenés következtében...","id":"20200229_A_WizzAir_torolte_nehany_TelAvivba_indulo_jaratat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d77d25-5fef-4282-a645-82185d4b32c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_A_WizzAir_torolte_nehany_TelAvivba_indulo_jaratat","timestamp":"2020. február. 29. 15:35","title":"A WizzAir törölte néhány Tel-Avivba induló járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a legénység nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]