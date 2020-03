Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár–magyar labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező, mivel a helyi parlament pénteken vészhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány terjedése miatt.","shortLead":"Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár–magyar labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező, mivel a helyi parlament...","id":"20200313_Elmarad_a_bolgarmagyar_Ebpotselejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c73221-e7cc-41d4-bdb5-e41b1bfc9455","keywords":null,"link":"/sport/20200313_Elmarad_a_bolgarmagyar_Ebpotselejtezo","timestamp":"2020. március. 13. 19:33","title":"Elmarad a bolgár–magyar Eb-pótselejtező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia egészségügyi miniszter, mert az súlyosbíthatja a betegség lefolyását.","shortLead":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia...","id":"20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae456864-51d8-42b5-9ec1-d6b503aadcf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","timestamp":"2020. március. 14. 15:49","title":"A francia egészségügyi miniszter szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07efcb56-b774-4cd7-85e5-264b9f5f9756","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az okosórák segítségével már mindannyian kaphatunk testreszabott információkat saját egészségünkről, kérdés, hogy mire használjuk ezeket. 