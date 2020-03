Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","shortLead":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","id":"20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2140d62-35ee-4784-9ae7-aed7d481bed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 26. 05:15","title":"Egy nap alatt 231-en haltak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az utasszám csökkenését követve a járatok számát is tovább mérséklik több városban. A Volán több településen teljesen leállította a helyi buszokat.","shortLead":"Az utasszám csökkenését követve a járatok számát is tovább mérséklik több városban. A Volán több településen teljesen...","id":"20200326_tomegkozlekedes_jaratritkitas_orszagszerte_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38f55e-f0e2-44d7-8b2a-e13d97e7d4bc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20200326_tomegkozlekedes_jaratritkitas_orszagszerte_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:36","title":"Országszerte ritkítják a tömegközlekedés járatait a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak az alapellátást: összevonni a felnőtt- és gyerek háziorvosi praxisokat, valamint az ügyeleteket egy új, közös akut betegellátó központba. A hvg.hu információi szerint azóta kiderült, hogy az átállás több okból is kivitelezhetetlen, ezért új – némiképp rugalmasabb – modell készült. ","shortLead":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak...","id":"20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a56d2f-fe19-4385-bde6-aae4cbd1fb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","timestamp":"2020. március. 26. 12:46","title":"Visszakozik a kormány az alapellátás teljes felforgatásától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","shortLead":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","id":"20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fb8e0-f325-4e07-b7c6-87917617c94e","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 26. 07:13","title":"Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8617f87-ecfc-4c09-81b7-56af6f5231da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elrendelt kényszerintézkedések egy idővel lejártak volna, de az országos tisztifőorvos megoldotta, hogy ne legyen így.","shortLead":"Az elrendelt kényszerintézkedések egy idővel lejártak volna, de az országos tisztifőorvos megoldotta, hogy ne legyen...","id":"20200327_muller_cecilia_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8617f87-ecfc-4c09-81b7-56af6f5231da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d56ef-326c-4469-882c-9c69cdfc42d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_muller_cecilia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 09:32","title":"Müller Cecília beutazási tilalmat rendelt el saját hatáskörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3b58c-05c4-4060-ad52-31a48beef2ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Till Lindemann tüdőgyulladással került lélegeztetőgépre.","shortLead":"Till Lindemann tüdőgyulladással került lélegeztetőgépre.","id":"20200327_A_Rammstein_enekese_koronavirusos_es_az_intenziven_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3b58c-05c4-4060-ad52-31a48beef2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa3d7f-c45a-4c1c-8cca-d2eb34ef83d8","keywords":null,"link":"/elet/20200327_A_Rammstein_enekese_koronavirusos_es_az_intenziven_van","timestamp":"2020. március. 27. 13:06","title":"A Rammstein énekese koronavírusos, és az intenzíven van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]