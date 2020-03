Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","shortLead":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","id":"20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5244986-47bc-4e25-acb9-01b1962543ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 28. 13:04","title":"Egyetlen nap alatt 800-nál is több koronavírusos halt meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma.","id":"20200328_Szlovakia_ujra_megnyitotta_a_hatarait_a_kamionforgalom_elott__novekszik_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8927453e-a24f-414b-b4c8-c58c802c5eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Szlovakia_ujra_megnyitotta_a_hatarait_a_kamionforgalom_elott__novekszik_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 28. 15:29","title":"Szlovákia újra megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","id":"20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201a6f6-f23f-4c41-88ca-01f7b7d6cc1c","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 27. 12:11","title":"Megszülettek az első hazai óriásvidra-kölykök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"360","description":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem sokuknak van kedve esténként tapsolni és balkonkoncertet adni az egészségügyi dolgozók támogatásaként. Az emberekből ugyanis mostanára eltűnt az a kezdeti meggyőződés, hogy a helyzet hamar megoldódik.","shortLead":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem...","id":"202013_elet_avoros_zonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7c78be-eb77-4f12-9598-1c04833d3189","keywords":null,"link":"/360/202013_elet_avoros_zonaban","timestamp":"2020. március. 27. 15:00","title":"Szilágyi Mónika: Élet a vörös zónában - Levél Milánóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A harmadik olyan bizonyított esetet regisztrálták Belgiumban, hogy embertől kapja el egy állat a vírust. Arra még nem volt példa, hogy háziállat fertőzzön meg embert. ","shortLead":"A harmadik olyan bizonyított esetet regisztrálták Belgiumban, hogy embertől kapja el egy állat a vírust. Arra még nem...","id":"20200327_koronavirus_megfertozott_macska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f1b92f-44ba-49cf-85c4-f38499aac1b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_megfertozott_macska","timestamp":"2020. március. 27. 17:09","title":"Gazdájától kaphatta el egy belga macska a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak a vírus elleni harcát.","shortLead":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak...","id":"20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8de5381-2c1c-445b-acd3-42ec69ff6a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 12:37","title":"Boris Johnson is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]