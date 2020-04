Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás nélkül dolgoztak a rendőrök. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás...","id":"20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189fe74-936f-442a-96c4-e5dc142d9bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Két beteget levettek a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d325175-98f7-4402-b797-2ce863b078ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindenben megváltoztatta a hétköznapokat a koronavírus, misére is online jár már Szél Bernadett. A független országgyűlési képviselő családja \"percekkel a karanténhelyzet előtt\" bővült egy gyermekkel - így most intenzív az \"összekovácsolódás\". Szél szerint Orbánék későn kapcsoltak, s elárulja, ő milyen intézkedésekkel lépett volna korábban. ","shortLead":"Mindenben megváltoztatta a hétköznapokat a koronavírus, misére is online jár már Szél Bernadett. A független...","id":"20200404_Szel_Bernadett_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d325175-98f7-4402-b797-2ce863b078ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ac29d3-9252-45f1-b463-0abe62ef9cb2","keywords":null,"link":"/360/20200404_Szel_Bernadett_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 04. 17:30","title":"Szél Bernadett a Home office-ban: \"Borzasztóan hiányzik a templomba járás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Ismét összeszedtük, hova mehetünk és hova nem. ","shortLead":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el...","id":"20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9fb2e5-dcf0-4fec-bedb-cc59cbedd184","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Mit jelent ránk nézve a kijárási korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás kritériumai azonban országonként különböznek, így nem tudjuk pontosan, hány igazoltan fertőzöttje van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás...","id":"20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6135bb70-d59c-4427-8793-7caf0858b3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 05. 09:13","title":"Meghaladta az 1,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök jelentette be.","shortLead":"A miniszterelnök jelentette be.","id":"20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe70f4-b00d-4409-b2da-f61f681bff3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","timestamp":"2020. április. 05. 13:44","title":"Az egész országban ingyenes hétfőtől a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c485c761-efd0-4a7f-97c5-44fddbcab041","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 04. 15:48","title":"Svájcban is terjed még a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új típusú koronavírus okozta betegségben szenved.\r

","shortLead":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új...","id":"20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb2dcab-9e9b-4cfe-a092-8b39b96e4215","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","timestamp":"2020. április. 05. 22:54","title":"Kórházba vitték a vírusfertőzött Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]