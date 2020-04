Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója hangsúlyozta: az új koronavírus okozta COVID-19 betegség tízszer halálosabb, mint a 2009-es világméretű influenzajárványért felelős kórokozó.","shortLead":"A szervezet főigazgatója hangsúlyozta: az új koronavírus okozta COVID-19 betegség tízszer halálosabb, mint a 2009-es...","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozasok_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffed7ba-56ec-4f3f-89a6-4d3edce56981","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozasok_who","timestamp":"2020. április. 13. 22:08","title":"WHO: Csak óvatosan a korlátozások feloldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","shortLead":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","id":"20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7868a4-df04-440a-89fa-f1aa99c0c6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 19:42","title":"Tömeg volt Iránban, miután kinyitott néhány üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónkat, T.-t nagypéntek délután hívták a Jahn Ferenc kórházból, hogy kedden viszi haza a mentő a magatehetetlen édesapját. Azt mondja, szürreális volt a beszélgetés, esélye sem volt ellenkezni. Elképzelése sincs, hogy demens édesanyja mellett hogyan ápolja majd otthon édesapját is, az ünnepek alatt bármilyen előkészület megoldhatatlan volt. A kórház főigazgatója szerint csak azokat küldik haza, akik nem igényelnek folyamatos orvosi felügyeletet.","shortLead":"Olvasónkat, T.-t nagypéntek délután hívták a Jahn Ferenc kórházból, hogy kedden viszi haza a mentő a magatehetetlen...","id":"20200413_koronavirus_kronikus_beteg_ellatas_jahn_ferenc_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caeda4e-2663-4916-81c6-ab1139be2f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_kronikus_beteg_ellatas_jahn_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. április. 13. 12:08","title":"\"Szürreális volt, ahogy közölték: kedden hozza haza a mentő apámat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett egy dolgozó az ózdi acélgyárban, az első koronavírusteszje pozitív lett.","shortLead":"Rosszul lett egy dolgozó az ózdi acélgyárban, az első koronavírusteszje pozitív lett.","id":"20200412_Koronavirus_Ozdi_Acelmuvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510c63e9-4515-47a8-b54d-c571d42e1bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Koronavirus_Ozdi_Acelmuvek","timestamp":"2020. április. 12. 11:11","title":"Koronavírus-gyanús az Ózdi Acélművek egy dolgozója, két hét szabadságra küldték azokat, akik találkoztak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre Ladányi Andrea, aki Spanyolországból adott interjút a HVG-nek. A nemzetközileg ismert balettművész és koreográfus több évtizedes pályafutása során a társművészetek nagyjait is táncba hívta a film, a fotóművészet, a festészet és a színház területéről.","shortLead":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre...","id":"202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952093f4-dc73-4014-b01e-44fd7d7eb288","keywords":null,"link":"/360/202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","timestamp":"2020. április. 13. 19:30","title":"Barcelonai karanténjában az orvosok tiszteletére táncol a friss Kossuth-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek tekinthető, pozitív tulajdonságok megfogalmazására tettek kísérletet a tudósok. Ehhez többek között a Bibliát, a Talmudot és a Koránt tanulmányozták.



","shortLead":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek...","id":"20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91364cd-916a-40b7-a959-8a98c2cbe46c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","timestamp":"2020. április. 12. 20:15","title":"Ez az a 6 erény, mely minden kultúrában megtalálható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]