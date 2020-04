Április elején Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek, amelyek révén a kicsik könnyebben megérthetik, hogy miért kell növelni hirtelen az emberek közötti távolságot.

Axel Scheffler, a Pipp és Polli sorozat szerzője, Julia Donaldson könyveinek állandó illusztrátora, az egyik legnépszerűbb angol gyerekkönyv-illusztrátor egyedülálló új könyvet jelentetett meg a koronavírus-járványról – és ez a könyv most ingyenesen elérhető, letölthető és terjeszthető bárki számára – a könyv magyarországi kiadójánál, a Pagonynál is.

A könyv elkészítésében Axel Scheffler orvosokkal, tanárokkal, pszichológusokkal együtt dolgozott, így a tartalom pontos, hiteles és megfelel a 4-10 éves gyerekek igényeinek. Fontos kérdésekre ad választ olyan egyszerű nyelven, amely könnyen befogadható 4-10 éves gyerekek számára is:

• Mi a koronavírus?

• Hogyan lehet elkapni ezt a vírust?

• Mi történik, ha valaki megfertőződik?

• Miért aggódnak most az emberek annyira emiatt a vírus miatt?

• Miért van zárva olyan sok hely most? Az óvodák, iskolák is?

• Miért nem szabad most találkozni a nagypapával, nagymamával?

• Mit tehetek én, hogy segítsek?

A gyerekeknek nem könnyű elmagyarázni a karantén okait anélkül, hogy megijednének. Mert akár akarjuk, akár nem, most a gyerekekhez is eljutnak olyan információk a koronavírus-járványról, amik félelmet

A 62 éves Scheffler most rekordgyorsasággal készített el egy könyvet a koronavírus-járványról – és ez a könyv ingyenesen elérhető, letölthető és terjeszthető bárki számára.

© www.pagony.hu

"A kiadóm munkatársai beszéltek egy londoni tanárral, aki elmondta, nagyon sok család aggódik, és kissé tehetetlennek érzi magát" – mondta a könyv születésének körülményeiről Scheffler a BBC-nek. "Így született meg az ötlet, hogy próbáljunk meg információkat átadni az öt-kilenc éves gyermekeknek, egyszerű nyelven, és annyira tényszerűen, amennyire csak lehet."

A könyv elkészítésében Axel Scheffler orvosokkal, tanárokkal, pszichológusokkal együtt dolgozott, így a tartalom pontos, hiteles és megfelel a gyerekek igényeinek. Fontos kérdésekre ad választ olyan egyszerű nyelven, amely könnyen befogadható a számukra is:

• Mi a koronavírus?

• Hogyan lehet elkapni ezt a vírust?

• Mi történik, ha valaki megfertőződik?

• Miért aggódnak most az emberek annyira emiatt a vírus miatt?

• Miért van zárva olyan sok hely most? Az óvodák, iskolák is?

• Miért nem szabad most találkozni a nagypapával, nagymamával?

• Mit tehetek én, hogy segítsek?

A könyv magyarországi kiadójánál, a Pagonynál ingyen elérhető a kötet, ide kattintva már olvashatja is.