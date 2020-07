Mérő leírja, hogy egy ízben egy jó pálinkában fogadott Bogdán Lászlóval abban, hogy „tíz év múlva inkább embernek fogja érezni magát” a fiatal polgármester Magyarországon.

A fogadás előzménye egy hosszú beszélgetés volt Cserdiben. Akkoriban vonták be Mérőék a Tudományos Standup előadói közé, ami nagy siker volt. Bogdán László egyik története nagyon szöget ütött Mérő fejében.

„Elmesélte, hogy Pécsett a rendőrök hogyan vették semmibe, verték meg, és ráadásul ott a rendőrség előtt még a skinheadek is belekötöttek. A skinheadeknek alaposan visszaszólt, akár egy véres verekedésre is fel volt készülve, nem először és nem is utoljára, gondolta. A skinheadek azonban valamit megérezhettek a tartásából, mert verekedésről hamarosan már szó sem volt, egyszerűen csak dumálni kezdtek. Egyszer csak az egyik skinheadlány odaszólt neki: akarsz dugni? Ő ezt is cigányellenes provokációnak vette – pedig szerintem nem az volt. El is mondtam, hogy én úgy látom, ilyet nem ajánl egy nő (akár skinhead, akár nem) valakinek, akit nem tart embernek. Ez a skinhead lány őt kifejezetten emberszámba vette! Ezen kicsit elgondolkodott, és azt mondta, talán igazad lehet.”

Ekkor – ahogy Mérő írja – elszemtelenedett. Fogadást ajánlott neki, hogy tíz év múlva sokkal inkább embernek fogja magát érezni, mint ma. „Ebben segíthet a tudományos standupod sikere meg még sok minden, talán tíz év múlva ez az ország is kicsit normálisabb lesz, és ráadásul ehhez még te is hozzájárulhatsz” – mondta neki.

Mérő teljesen megbízott Bogdánban, „a fogadás szó szerint úgy hangzott, hogy tíz év múlva megkérdezem, most inkább embernek érzi-e magát, és amit válaszol, az fogja eldönteni, hogy ki nyert. Biztos voltam benne, hogy őszinte lesz a válasza, akár igent, akár nemet mond.”

Mérő és Bogdán is biztos volt benne, hogy megnyeri a fogadást, bár utóbbi kicsit reménykedett, hátha mégsem. „Én most kénytelen vagyok elismerni a vereségemet. Ő, ha akarja, dönthet úgy, hogy valójában én nyertem. Majd megbeszéljük, ha létezik túlvilág” – írja Mérő.