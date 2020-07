A többek között Whitney Houston Higher Love című dalának korábbi feldolgozásáról ismert DJ-producer, Kygo ezúttal Tina Turner What’s Love Got to Do With It című 1984-es slágerét gondolta újra, kifejezetten parti-kompatibilisen.

A DJ-nek ez az egyik kedvenc dala, mint nyilatkozta, nagy kihívás volt megtartani annak eredeti hangulatát és egyben az ő saját világát is belevinni a feldolgozásba.

A remix klipet is kapott, amit Sarah Bahbah rendezett, a főszereplők pedig Laura Harrier és Charles Michael Davis.

