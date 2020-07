Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132f93f3-7a28-443f-8075-ec0402150f52","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a rágótablettát forgalmazó Walmarkot.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a rágótablettát forgalmazó Walmarkot.","id":"20200723_birsag_marslakocskak_reklam_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132f93f3-7a28-443f-8075-ec0402150f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c9275f-2629-4e01-b691-f3d29801e509","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_birsag_marslakocskak_reklam_gvh","timestamp":"2020. július. 23. 17:41","title":"Repült az 50 millió forintos bírság a Marslakócskák reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is megpróbálhat fellépni az adóparadicsom jellegű tagállamok ellen, beleértve Magyarországot is.","shortLead":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is...","id":"20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4ddbee-d7dd-435c-8fd7-38be2c7e06ec","keywords":null,"link":"/360/20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","timestamp":"2020. július. 22. 16:30","title":"Az adóparadicsomoknak is jól jött az Apple gigabírságának visszavonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mintegy 59,7 milliárd forintos alapot hozott létre, hogy 2021-től már pénzzel tudja támogatni a legnépszerűbb felhasználóit.","shortLead":"A TikTok mintegy 59,7 milliárd forintos alapot hozott létre, hogy 2021-től már pénzzel tudja támogatni a legnépszerűbb...","id":"20200724_tiktok_bytedance_fizetes_creator_found","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98040e67-fc2d-488e-be94-4dcb6f5efda6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_tiktok_bytedance_fizetes_creator_found","timestamp":"2020. július. 24. 09:03","title":"Fizetést ad a legjobb tartalomgyártóinak a TikTok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként emlegetett eszközt, amely végül a OnePlus Nord nevet kapta. Már az újdonság háttérképei is letölthetők.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként...","id":"20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883a74f0-11bd-4f5e-b019-0e3702fd0fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","timestamp":"2020. július. 22. 15:03","title":"Hivatalos a OnePlus Nord, és már le is töltheti a háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce72d79-9a8a-42f2-a6a5-a82b86bf4ef1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából 70 millió forintnyi kárt okozott.","shortLead":"Nagyjából 70 millió forintnyi kárt okozott.","id":"20200723_pszichiatria_pozsony_luxusauto_autokereskedes_gyujtogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce72d79-9a8a-42f2-a6a5-a82b86bf4ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4f4d12-df44-4b19-9b96-5ec46575eeef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_pszichiatria_pozsony_luxusauto_autokereskedes_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 23. 13:13","title":"Pszichiátriáról szökött férfi gyújtott fel luxuskocsikat Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő polgármester szerint ma már nem lehet olyan értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit képviselt az elmúlt huszonkét évben.","shortLead":"A leköszönő polgármester szerint ma már nem lehet olyan értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit...","id":"20200722_szigliget_polgarmester_kepviselo_testulet_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350294db-c796-4ae6-aa50-c78d18cd004b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_szigliget_polgarmester_kepviselo_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 22. 15:35","title":"Lemondott Szigliget teljes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Már az Unokáink sem fogják látnit sem látni – a harminc évet megért televíziós műsor 2010 után éppúgy eltűnt, mint számos értékes építészeti emlék. Ráday Mihály a városvédő civilek mellőzését is fájlalja.","shortLead":"Már az Unokáink sem fogják látnit sem látni – a harminc évet megért televíziós műsor 2010 után éppúgy eltűnt, mint...","id":"202030__raday_mihaly__varosvedelem_azatkosban_es_anerben__hova_lett_alandzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceeac85b-551a-4387-96b8-c74da0d1ee1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba96a8a8-dbbe-46e5-b2d9-249a64f1aa33","keywords":null,"link":"/360/202030__raday_mihaly__varosvedelem_azatkosban_es_anerben__hova_lett_alandzsa","timestamp":"2020. július. 23. 14:30","title":"Ráday Mihály: \"A pénz diktál, meg a szalagátvágási mánia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]