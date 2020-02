Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag korlátozódik a szűkebben vett közoktatás területére. Valójában nagyon is súlyos alkotmányos alapkérdésről van szó. A HVG ügyvédje válaszol: mi köze a NAT-nak a törvény előtti egyenlőséghez?

\r

Egy friss tervezet szerint az új autók vásárlása kapcsán a biztosítóktól jól ismert bonus-malus rendszert vezetnének be Németországban. A nagy és sokat fogyasztó SUV-okat drágábbá tennék a németek Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal. A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak Magyarországon rajta kívül jelenleg nyolc ember van karanténban, egyiküknél sem igazolták a fertőzést a vizsgálatok. Nem mutatták ki a koronavírust a Ferihegyre lázasan érkezett kínai nőnél Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak információk, mikor kerülhet piacra ez az eszköz. Most viszont rövid időre felkerültek adatok róla a koreai Samsung weboldalára, és bár ezek azóta eltűntek, az élelmesebb szerkesztők lementették az információkat. Idő előtt élesítették a Samsung weboldalát, és hiába kapcsolták le, minden kiderült az olcsóbb okoshangszóról Ábel Anitával együtt. Alakul az újabb verseny az RTL Klub és a TV2 között. Hajós András visszatér a TV2-re Iskolai szigorításokat tervez a Fidesz, elkülönítettek egy kínai utast a Liszt Ferenc-reptéren, szélviharok jöhetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Dőzsölő KDNP, blama az amerikai előválasztáson Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet. A koronavírus padlóra küldte az olajárakat is