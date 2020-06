Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben betiltott volna. A brüsszeli Politico összegyűjtötte azokat a részeket, amelyek Trump nézeteit tartalmazzák az Európai Unióról, annak vezetőiről és a nagyobb tagállamok első embereiről.","shortLead":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben...","id":"20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a20cd1-11dc-433a-9bd9-dafad31a54a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","timestamp":"2020. június. 24. 13:35","title":"A látszat csal: egy különleges ok miatt mégis kedveli Trump Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi kőszínházak közül először a Madách Színház próbálkozik meg egy alternatív újranyitással.","shortLead":"A fővárosi kőszínházak közül először a Madách Színház próbálkozik meg egy alternatív újranyitással.","id":"20200623_Elsokent_nyit_a_Madach_Szinhaz_es_a_tetoteraszara_varja_a_kozonseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616db611-f06b-479d-8952-0a0518761a7d","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Elsokent_nyit_a_Madach_Szinhaz_es_a_tetoteraszara_varja_a_kozonseget","timestamp":"2020. június. 23. 12:19","title":"A tetőteraszára várja a közönséget a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok többsége a liberális demokráciát támogatja a Globsec kutatása szerint. Az is kiderült, nem Magyarországon rettegnek a legjobban a migrációtól.","shortLead":"A magyarok többsége a liberális demokráciát támogatja a Globsec kutatása szerint. Az is kiderült, nem Magyarországon...","id":"20200623_liberalis_demokracia_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9044c10d-ce05-40db-ba51-52a9672eab81","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_liberalis_demokracia_kutatas","timestamp":"2020. június. 23. 17:41","title":"A magyarok négyötöde ragaszkodik a liberális demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","shortLead":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","id":"20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02663bf1-8174-4145-80bf-bd62b4cbf900","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Blikk: Tüdőgyulladásban halt meg Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69a619f-fa3c-481e-a839-3c29856ba90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom maga kérte, hogy egy napig ne lehessen a tőzsdén kereskedni a részvényeivel, amíg tart a részvény-visszavásárlási aukciója.","shortLead":"A Magyar Telekom maga kérte, hogy egy napig ne lehessen a tőzsdén kereskedni a részvényeivel, amíg tart...","id":"20200625_Magyar_Telekom_tozsdei_kereskedes_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69a619f-fa3c-481e-a839-3c29856ba90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25767327-d7d7-495a-a5ed-d2206356cfd9","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Magyar_Telekom_tozsdei_kereskedes_felfuggesztes","timestamp":"2020. június. 25. 06:52","title":"Egy napra felfüggesztik a Magyar Telekom tőzsdei kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szűk elit nagyjából 6200 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik. ","shortLead":"A szűk elit nagyjából 6200 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik. ","id":"20200623_Hiaba_a_valsag_a_gazdag_magyarok_meg_gazdagabbak_lettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45041624-7f83-45d0-9409-a2b79da434e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Hiaba_a_valsag_a_gazdag_magyarok_meg_gazdagabbak_lettek","timestamp":"2020. június. 23. 11:46","title":"Hiába a válság, a gazdag magyarok még gazdagabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyár végén jön a duplalemez.","shortLead":"Nyár végén jön a duplalemez.","id":"20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bb8b7-b656-4e91-9de2-6a0bd9cc68a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","timestamp":"2020. június. 23. 11:16","title":"Elhagyta a fél nevét és új dallal jelentkezett a Galaxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]