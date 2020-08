Költözik a debreceni színház, a közönség segítségét kérik a pakoláshoz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt rendszer, hanem a már a felhasználóknál lévő készülékek sem kaphatnak több Android-frissítést.","shortLead":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt...","id":"20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc95658-180e-4af0-bcae-736ddc42e971","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:33","title":"Ha Huawei telefonja van, ez érinti: vége a frissítéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége, több páciens élete hónapokkal később sem állhat vissza a normál kerékvágásba.","shortLead":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége...","id":"202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db23d55-6c47-4b44-b831-288f9ff9e3b3","keywords":null,"link":"/360/202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:00","title":"Egészen durva tünetek léphetnek fel hónapokkal a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az élére, felmondott a Nemzeti Színháznál. Szakmai kibeszéletlenségek miatt jutott arra az elhatározásra, hogy hét év után „szabad sávra” vált, de zavarta az is, hogy színészileg nem hozták helyzetbe. Interjú.","shortLead":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és...","id":"20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7d36d0-8210-4094-9606-971995f6a6b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:30","title":"Bánsági Ildikó: Ebbe egy kicsit én is belehalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését Barcelonában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati...","id":"20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713df36a-46ec-4eba-92f0-2e684d74da3b","keywords":null,"link":"/sport/20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:56","title":"Ismét Hamilton rajtolhat az élről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ace7bb-5544-4a61-a55b-6bea8bf49690","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők és ellentüntetők menetelnek vasárnap Minszkben, és egyes információk szerint Lukasenka is meg fog jelenni az ellendemonstráció helyszínén. ","shortLead":"Tüntetők és ellentüntetők menetelnek vasárnap Minszkben, és egyes információk szerint Lukasenka is meg fog jelenni...","id":"20200816_Ellentuntetesre_keszulnek_Lukasenka_hivei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ace7bb-5544-4a61-a55b-6bea8bf49690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1f9140-9a8d-4b3a-91dc-cfa7686b4add","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Ellentuntetesre_keszulnek_Lukasenka_hivei","timestamp":"2020. augusztus. 16. 13:07","title":"Ellentüntetésbe kezdtek Lukasenka hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","id":"20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a88b56-d95b-4d2d-8238-5664a0fabc21","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:00","title":"Három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVSE vízilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]