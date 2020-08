Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33231a60-e799-4927-ae6e-2480c805a48e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormányzat által is tolt narratíva viszont egy messzire fénylő alufólia-sisak – mondja Tóta W. Árpád az utóbbi hetek melegek elleni kirohanásairól. A HVG publicistája szerint zászlótolvaj, 15 perc hírnévre pályázó futóbolondok mindig lesznek, de M. Kiss Csabának azt is elmondta, milyen pozitívumot lát a történetben.





","shortLead":"A kormányzat által is tolt narratíva viszont egy messzire fénylő alufólia-sisak – mondja Tóta W. Árpád az utóbbi hetek...","id":"20200823_Tota_W_Arpad_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33231a60-e799-4927-ae6e-2480c805a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b871a0cc-3b7a-45d9-8712-152c1f351079","keywords":null,"link":"/360/20200823_Tota_W_Arpad_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:00","title":"\"Az alap buzizás már ciki, ezért kell mögé egy sztori\" – Tóta W. Árpád a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200823_koronavirus_immunitas_huawei_frissitesek_cia_atomdron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4195f1e8-52b8-4f67-95bf-62e2eaad19bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_koronavirus_immunitas_huawei_frissitesek_cia_atomdron","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:03","title":"Ez történt: előkerült egy fontos bizonyíték a koronavírus-immunitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy motoros szombat este, amikor személyautóval ütközött a Pest megyei Pilisjászfaluban.\r

","shortLead":"Meghalt egy motoros szombat este, amikor személyautóval ütközött a Pest megyei Pilisjászfaluban.\r

","id":"20200822_Meghalt_egy_motoros_Pest_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb179a7-6bf4-43e9-ba91-01bb1b45f669","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Meghalt_egy_motoros_Pest_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 22. 21:51","title":"Meghalt egy motoros Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszak nélkül ért véget az újabb fehérorosz tüntetés. A választási csalással vádolt elnök fegyverrel jelent meg a rendfenntartók között, a védelmét már a hadsereg vette át a rendőrségtől.","shortLead":"Erőszak nélkül ért véget az újabb fehérorosz tüntetés. A választási csalással vádolt elnök fegyverrel jelent meg...","id":"20200824_feheroroszorszag_tuntetes_belarusz_minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4dfb97-31b9-4164-a74d-65992e3cb45b","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_feheroroszorszag_tuntetes_belarusz_minszk","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:40","title":"A rendszerváltáskor sem volt akkora tüntetés Fehéroroszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza a trófeát ma este Lisszabonból?","shortLead":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza...","id":"20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e6a67-c4b9-493b-a847-4a302c33917f","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:15","title":"Ki nyeri ma este a Bajnokok Ligáját? - Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","shortLead":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","id":"20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7e1581-d588-4624-8cdf-04f699935f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:50","title":"Kirúgták a DigiSporttól Szombathy Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","shortLead":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","id":"20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e45f52d-055c-4e67-be25-43a8d13d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:16","title":"Olyan kevés a vér, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]