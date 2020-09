Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat jelent abban, hogy ne romoljon meg a magyar–amerikai viszony.","shortLead":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat...","id":"20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744eabf-d30c-4640-b372-edb94f080f2f","keywords":null,"link":"/360/20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Trumpék kérték, Orbánék teljesítették – a \"történelmi\" gázüzlet és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ajánlott videók közé is bekerült a TikTokon az a felvétel, amiben egy férfi önkezűleg vet véget az életének.","shortLead":"Az ajánlott videók közé is bekerült a TikTokon az a felvétel, amiben egy férfi önkezűleg vet véget az életének.","id":"20200908_tiktok_ongyilkos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce4fcb4-556f-4258-b0d0-f144f45cafdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_tiktok_ongyilkos_video","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:33","title":"Öngyilkosságról készült videó terjed a TikTokon, próbálják eltüntetni onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","shortLead":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","id":"20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae412d-cc72-4f5b-8500-8cb6b6245828","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:46","title":"Esztergályos Cecília az SZFE-ügyről: Hála istennek, demokrácia van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorított a főváros. 