[{"available":true,"c_guid":"4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első számú halálok a légszennyezés, de a zajszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok is sok áldozatot követelnek Európa-szerte.","shortLead":"Az első számú halálok a légszennyezés, de a zajszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok is sok áldozatot követelnek...","id":"20200910_630_ezren_halnak_meg_Europaban_valamilyen_szennyezes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7d9780-f071-48e8-950c-6f1612886aa4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_630_ezren_halnak_meg_Europaban_valamilyen_szennyezes_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:34","title":"Évente 630 ezren halnak meg Európában valamilyen szennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bicskén egy ötödikes diák tesztje pozitív lett.","shortLead":"Bicskén egy ötödikes diák tesztje pozitív lett.","id":"20200909_szekszard_bicske_koronavirus_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d66cb00-b81a-4ceb-a903-52ab29f12354","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szekszard_bicske_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:58","title":"Szekszárdon és Bicskén is hazaküldtek egy osztályt koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","shortLead":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","id":"202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a792b131-a1df-426e-8c3a-32e0963cbad7","keywords":null,"link":"/360/202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:00","title":"Medgyessy és Gyurcsány államtitkára összevonta agrárcégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka György közölte: ha teheti, 2022-ben is indul.","shortLead":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka...","id":"20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf3fab-11cf-418c-bfa9-4dfe69fd8b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:18","title":"Orbán rákérdezett a költségvetési csalással vádolt Simonkánál, hogyan bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","shortLead":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","id":"20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6640064a-1ba3-4f1e-a0df-cda87db7bf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:55","title":"2261 milliárd forintnál jár az államháztartás idei hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:30","title":"Így kereshet pénzt a környezetvédelemmel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány ígéreteinek, és nem félnek a polgári engedetlenségtől.","shortLead":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány...","id":"20200909_Lemossak_az_alazatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225ade-cc08-43c1-b18b-e54d2723c0be","keywords":null,"link":"/360/20200909_Lemossak_az_alazatot","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:00","title":"Bajban a hatalom, olyan erővel rúgták vissza a labdát a diákok a terelőszalagon túlról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]