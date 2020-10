Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A harmincas éveiben járó nőnek alapbetegségei is voltak, nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A harmincas éveiben járó nőnek alapbetegségei is voltak, nem tudták megmenteni az életét.","id":"20201021_koronavirus_halaleset_a_repulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf24e335-899d-4009-aaa2-12e8993702de","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_koronavirus_halaleset_a_repulon","timestamp":"2020. október. 21. 12:58","title":"Repülőn vesztette életét egy koronavírusos beteg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg megszavazza a parlament.","shortLead":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg...","id":"20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05184c-573b-4378-974c-7789301c7d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","timestamp":"2020. október. 19. 16:10","title":"Kivonultak az ellenzéki képviselők a teremből a Kúria új elnökéről szóló szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Farkas Máté","category":"kkv","description":"\"Így jártam. 