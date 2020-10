Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ebde2a-e6ff-4df1-854a-6e3c9e1706a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc és fél év börtönt kért az ügyészség a fiatal vádlottra.","shortLead":"Nyolc és fél év börtönt kért az ügyészség a fiatal vádlottra.","id":"20201022_rablas_kal_kapolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ebde2a-e6ff-4df1-854a-6e3c9e1706a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99ac27f-9cec-4c64-b69d-616159bda8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_rablas_kal_kapolna","timestamp":"2020. október. 22. 12:23","title":"Rabló tartotta rettegésben a kál-kápolnai vasútállomás utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberekre támadó cápafajok nagyon érzékenyek a víz hőmérsékletváltozására és a halakat követve olyan partokhoz is közel úsznak, ahol eddig nem nagyon fordultak elő. ","shortLead":"Az emberekre támadó cápafajok nagyon érzékenyek a víz hőmérsékletváltozására és a halakat követve olyan partokhoz is...","id":"20201021_Elsore_nem_is_gondolna_de_meg_a_capatamadasok_gyakorisagara_is_hatassal_lehet_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fe72-1fb2-40b4-ba0b-8b99f4efe345","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_Elsore_nem_is_gondolna_de_meg_a_capatamadasok_gyakorisagara_is_hatassal_lehet_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 21. 09:49","title":"A klímaváltozás miatt lehet több cápatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel a figyelmet a zöld élelmezési rendszerek fontosságára.","shortLead":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel...","id":"20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be4bc6b-cfe8-43de-8f0b-4ad9c87bdd8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","timestamp":"2020. október. 20. 18:11","title":"Sztárséfek tanítanak a fenntartható főzés praktikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","shortLead":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","id":"20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75726615-5a69-4815-93f4-80cc4329f032","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","timestamp":"2020. október. 21. 20:43","title":"Két éve gyakornok volt, most genfi konzul lett egy KDNP-s képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2022. február 2-án az Arénában búcsúzik (újra) Budapesttől Ozzy.\r

\r

","shortLead":"2022. február 2-án az Arénában búcsúzik (újra) Budapesttől Ozzy.\r

\r

","id":"20201022_Budapestre_jon_Ozzy_Osbourne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44657ec7-073d-4717-b0ab-bf8feadc236b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Budapestre_jon_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2020. október. 22. 13:18","title":"Budapestre jön Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben egyetlen roma sincs a színpadon vagy az alkotók között? Nem, nem a Fábry-show egyik rosszul sikerült adása 1995-ből, hanem Magyarország egyik legtehetségesebb, ráadásul – máskor – mind társadalmi, mind emberi értelemben legérzékenyebb színházi embere, Pintér Béla új előadása, a Vérvörös Törtfehér Méregzöld.","shortLead":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben...","id":"20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817e99c-16eb-4a10-90f9-fe76e9dcf486","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","timestamp":"2020. október. 20. 20:00","title":"Fábry Sándor telefonált a múltból, hogy kéri vissza Pintér Béla új előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]