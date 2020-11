Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen fogvatartás körülményei miatt megítélt összeget továbbra is ki kellene fizetni, de a pénzhez sokkal könnyebben hozzáférhetne az állam. Az igazságügyi tárca javaslatai között több olyan is szerepel, ami az áldozatokat segítené.","shortLead":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen...","id":"20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902ab1d-ffb7-4976-a08c-0a09aed7b74c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Elkészült a törvényjavaslat: adótartozást is behajthatna a börtönkártérítésekből az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Az egyén éljen túl vagy a többmilliárd földlakó? Vélemény.","shortLead":"Az egyén éljen túl vagy a többmilliárd földlakó? Vélemény.","id":"202048_emberi_tulsagosan_is_emberi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf91996-166f-4492-ac9f-cc49b6012190","keywords":null,"link":"/360/202048_emberi_tulsagosan_is_emberi","timestamp":"2020. november. 26. 17:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: A választás tragikus szabadsága a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","shortLead":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","id":"20201125_Pont_kerult_az_ire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397423d4-7c4a-4474-97d7-62932ee59576","keywords":null,"link":"/360/20201125_Pont_kerult_az_ire","timestamp":"2020. november. 25. 15:00","title":"Az épp kirúgott főszerkesztő-helyettes passzolhat leginkább az Index új tulajának terveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87053a2-3faa-4db5-a85b-0ec347e4e434","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Súlyos kérdéseket boncolgat a Nagyi projekt című dokumentumfilm, de ezt főhősei révén olyan lazasággal kezeli, hogy mégsem érezzük kényelmetlenül magunkat közben. A filmet most a hvg360-on láthatják. ","shortLead":"Súlyos kérdéseket boncolgat a Nagyi projekt című dokumentumfilm, de ezt főhősei révén olyan lazasággal kezeli...","id":"20201126_Nagyi_projekt_a_doku360ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87053a2-3faa-4db5-a85b-0ec347e4e434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfc3fa-2aa8-422f-b0db-c4e1d59e02be","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Nagyi_projekt_a_doku360ban","timestamp":"2020. november. 26. 14:37","title":" Kell-e szégyenkezned, ha nácik voltak a felmenőid? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak adott.","shortLead":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak...","id":"20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5e597-e899-4dd9-b427-0335ecb00193","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","timestamp":"2020. november. 26. 18:09","title":"Offenzívát indított az etióp hadsereg Tigré fővárosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff9d60-2f3a-4601-ba1c-08b48bc9c266","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Závada Pál azt mondja, számára nehéz a jelenről írni, Az ember tragédiáját viszont továbbgondolta. Az ő színében Ádám félig-meddig diktátor, sőt kis túlzással a végén a mostani miniszterelnököt is bele lehet látni.","shortLead":"Závada Pál azt mondja, számára nehéz a jelenről írni, Az ember tragédiáját viszont továbbgondolta. Az ő színében Ádám...","id":"20201125_Abbol_nem_indulhatok_ki_hogy_a_magyar_kormanyfo_bukasahoz_szeretnek_hozzajarulni_atuto_ereju_dramaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ff9d60-2f3a-4601-ba1c-08b48bc9c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65542eb6-8bc6-4f3f-a5fe-fca8b368a9cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Abbol_nem_indulhatok_ki_hogy_a_magyar_kormanyfo_bukasahoz_szeretnek_hozzajarulni_atuto_ereju_dramaval","timestamp":"2020. november. 25. 14:17","title":"„Abból nem indulhatok ki, hogy a magyar kormányfő bukásához szeretnék hozzájárulni átütő erejű drámával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az egy évvel korábbihoz, hanem a második negyedévhez képest is esett a beruházások száma, főleg azért, mert a külföldi nagy cégek visszafogták a kiadásaikat.","shortLead":"Nem csak az egy évvel korábbihoz, hanem a második negyedévhez képest is esett a beruházások száma, főleg azért, mert...","id":"20201126_beruhazas_ksh_fejlesztesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ed782-585f-452d-8792-6ab0371e9399","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_beruhazas_ksh_fejlesztesek","timestamp":"2020. november. 26. 10:47","title":"Sokkal kevesebben hozzák a pénzüket Magyarországra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány felülvizsgálja a jelenlegi szigorításokat. ","shortLead":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány...","id":"20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9846cdc-e373-4833-bb83-99c95adace66","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 25. 14:04","title":"Müller: A 40-49 éves korosztályt érinti leginkább a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]