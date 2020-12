Bocsánatot kért Roald Dahl családja a szerző antiszemita kijelentéseiért – számolt be a hírről a Guardian. A közleményt a szerző honlapján, eléggé elrejtve helyezte el a család: ebben elnézést kérnek a szerző korábbi kijelentéseiért, amelyek „tartósan és érthetően fájdalmat okoztak”.

A norvég származású, angol Dahl 30 éve hunyt el és olyan művek köthetőek a nevéhez, mint a magyarul is megjelent a Karcsi és a csokoládégyár, a Matilda, a Szofi és a HABÓ. Gyerekeknek és felnőtteknek szóló munkái miatt is ismert volt. Többek között a Csak kétszer élsz c. James Bond film forgatókönyvét is ő írta.

Még egy 1983-ban adott interjúban nyilatkozta azt Dahl, hogy Hitler nem véletlenül pécézhette ki a zsidókat. 1990-ben ő maga is megerősítette, hogy nyíltan antiszemita.

Nem sokkal a halála előtt az író egyébként levelet kapott két San Francisco-i gyerektől, amiben ez állt: „Kedves Dahl úr, szeretjük a könyveit, de van egy probléma… zsidók vagyunk!! Mi szeretjük a könyveit, de maga nem kedvel minket, csak mert zsidók vagyunk. Ez sértő! Megkérhetnénk arra, hogy gondolja meg magát azzal kapcsolatban, amit a zsidókról mondott? Szeretettel, Aliza és Tamar.”

Két éve a brit érmeverő Royal Mint emlékérmet akart Dahl tiszteletére kiadni, de végül az antiszemita nézetei miatt elálltak ettől, annak ellenére, hogy elismerik a szerző irodalmi érdemeit.

A szerző honlapján egyébként nincs utalás Dahl antiszemita mivoltára és a közleményt egy zsidó szervezetnek sem küldték el a lap értesülései szerint.