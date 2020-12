Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi.

Milyen nyomorult egy év!

Alighanem elég sokak gondolatait fogalmazta meg Robbie Williams a Can't Stop Christmas című dalának első sorával. Pedig egyébként nagyon optimista számról van szó, már a következő mondat is arról szól, micsoda időknek lehetünk most tanúi, a szám fő állítása meg persze az, hogy akármi is történt idén, a karácsonyt akkor sem ronthatja el semmi idén sem.

A nemrég megjelent dalnak azonban legalább olyan fontos a most bemutatott videoklipje, mint a szövege: Williams mindent belepakolt, ami eszébe jutott 2020-ról, és nem túl meglepő módon sok minden eszébe jutott. A videó elsősorban az Egyesült Királyság és Boris Johnson koronavírus-tájékoztatóit, azaz mondjuk úgy, a helyi operatív törzset figurázza ki, de Theresa May is táncra perdül benne, és még a Queen Bohemian Rhapsody című számát is megidézi.

A dal egyébként Williams The Christmas Present című dupla albumán jelent meg, amely a tavaly karácsonyi lemezének kibővített verziója - írja az NME.