Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős verzióban.","shortLead":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős...","id":"20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6b66c-c1a4-406a-ab9c-856f3dd27e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","timestamp":"2021. január. 05. 18:03","title":"Ráncfelvarrást kaphat a böngészős Instagram, másként jelennek meg a Történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő a lehetséges legalacsonyabb bér – ebben egyezett meg az áruházlánc vezetése és a szakszervezet.","shortLead":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő...","id":"20210105_spar_berek_fizetes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e339d5cd-adb4-48dc-824a-b4f63e6c1c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_spar_berek_fizetes_munka","timestamp":"2021. január. 05. 12:50","title":"Megállapodtak a Spar-dolgozók béreiről, bruttó 240 ezer forint alatt senki nem fog keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más tészta: a redmondi óriás a Windows 10 megfiatalítására keres alkalmas munkavállalókat.","shortLead":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más...","id":"20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc1856-e4ef-431a-a97f-55c21e6bcf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet a Windows 10-ben, a Microsoft teljes átalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy az oltóanyagot Észak-Amerikán kívül is engedélyezték. Hatmillió adag érkezik januárban.\r

","id":"20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01867071-07a0-43c9-9279-41ab2fa7649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Izrael_engedely_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 16:03","title":"Izraelben is engedélyezték a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","shortLead":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","id":"20210105_horvatorszag_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0007f2de-1690-4911-bf54-988697b80fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_horvatorszag_foldrenges","timestamp":"2021. január. 05. 06:05","title":"Katasztrófa sújtotta területté nyilvánítottak három horvátországi megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","shortLead":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","id":"20210105_novak_hunor_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b6553-51a8-4d9c-b715-cd1a9bd611a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_novak_hunor_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 16:56","title":"Novák Hunor megpróbált jelentkezni oltásra, de már a telefonálásnál elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjáró az eredetileg tervezettnél később kerül gyártásba. ","shortLead":"A terepjáró az eredetileg tervezettnél később kerül gyártásba. ","id":"20210104_majusban_kezdodik_meg_az_uj_ford_bronco_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1398e4-49b3-418b-8644-fbb16b47b4b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_majusban_kezdodik_meg_az_uj_ford_bronco_gyartasa","timestamp":"2021. január. 04. 11:39","title":"Májusban kezdődik az új Ford Bronco gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]