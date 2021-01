Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik a rendszer.","shortLead":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik...","id":"20210125_windows_10_kekhalal_url","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bafaa8-2e72-4cc9-80f6-67b88b0b6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_windows_10_kekhalal_url","timestamp":"2021. január. 25. 09:03","title":"Kékhalált okozhat a Windows 10-ben egy linkre kattintás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","shortLead":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","id":"20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87e730f-7b65-45ff-a5c3-d260b4df8c3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","timestamp":"2021. január. 26. 15:15","title":"A teljes utcai világítást környezet-, alvás- és rovarbarátra cserélik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641","c_author":"HVG","category":"360","description":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","shortLead":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","id":"202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f45838-5fee-4e4a-8b9f-0fc866807e53","keywords":null,"link":"/360/202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Méz-királynő – Páratlan felvételek egy bámulatra és irigylésre méltóan tiszta életről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és Dél-Amerika fog a leglassabban talpra állni – számol az IMF.","shortLead":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és...","id":"20210126_imf_valsag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616f99b7-b9da-48bd-bf97-4f232f9bd971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_imf_valsag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 26. 18:11","title":"IMF: Az eddig vártnál gyorsabb lesz a kilábalás a válságból, kivéve Nyugat-Európában és Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek közt a Cseh Tamás-dalok szövegírója, az Eldorádó rendezője, a Megáll az idő forgatókönyvírója. Nélküle nem lenne olyan, amilyen sem a magyar film, sem a magyar színház, sem a magyar popzene. Január 25-én ünnepli 75. születésnapját Bereményi Géza. ","shortLead":"Többek közt a Cseh Tamás-dalok szövegírója, az Eldorádó rendezője, a Megáll az idő forgatókönyvírója. Nélküle nem lenne...","id":"20210125_Beremenyi_Geza_iro_rendezo_75_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb817820-5db1-45c2-a33f-09f4ebf4f8d9","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Beremenyi_Geza_iro_rendezo_75_eves","timestamp":"2021. január. 25. 16:57","title":"Bezárva Magyarországra – Bereményi Géza 75","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős összeget törlesztettek.","shortLead":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős...","id":"20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc535fd-b92b-4d26-99b2-5c15417b7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. január. 26. 06:58","title":"200 millió forintért vásárolt lakásokat és garázst Varga Judit és férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","id":"20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac430fbd-c67a-4d86-bdf4-1e168fec293f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2021. január. 25. 14:37","title":"Hőhullám is segítheti az ausztrál bozóttüzek terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze.\r

","shortLead":"Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze.\r

","id":"20210125_Benyujtja_a_lemondasat_az_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c3eb6f-d494-4b30-bde2-4094199eeaa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Benyujtja_a_lemondasat_az_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 25. 20:11","title":"Benyújtja a lemondását az olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]