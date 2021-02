Hogy nézne ki Boris Johnson, ha Kenneth Branagh játszaná?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 31 519 új esetet jelentettek, amire november óta nem volt példa.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 31 519 új esetet jelentettek, amire november óta nem volt példa.","id":"20210224_Franciaorszag_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8cd583-6783-42d4-a181-90cdc59045bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Franciaorszag_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2021. február. 24. 22:01","title":"Franciaországban tovább romlik a helyzet, Dunkerque-ben is hétvégi karantén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca58ce97-a69f-400b-9464-43ca36782f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy március 1-je után sem lesznek még egy ideig nagyobb változtatások a járványügyi szabályokban.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy március 1-je után sem lesznek még egy ideig nagyobb változtatások a járványügyi...","id":"20210224_ATV_Nem_lazit_a_kormany_a_jarvanyugyi_szigoron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca58ce97-a69f-400b-9464-43ca36782f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0954b7a8-04c2-4d8b-bba2-6a60ab91277b","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_ATV_Nem_lazit_a_kormany_a_jarvanyugyi_szigoron","timestamp":"2021. február. 24. 21:39","title":"ATV: Nem lazít a kormány a járványügyi szigoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ fényképezőgépeiben. Az Isocell GN2 nagyobb az elődjénél, és a pixelekkel is variáltak a szebb képek érdekében.","shortLead":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ...","id":"20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b86fc-0f8b-4b0b-95a5-23cf80021074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","timestamp":"2021. február. 25. 11:03","title":"Megmutatta a Samsung, milyen kamera lesz a következő csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást talált.","shortLead":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást...","id":"20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019d930-5bdd-4c60-8e90-83bc809d74a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","timestamp":"2021. február. 25. 14:06","title":"Újabb milliárdos hiányt tártak fel a teniszszövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5603d91-2b26-4ecf-aa5c-5d77d1b97397","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210225_Marabu_Feknyuz_Tavasz_van_konzultaljunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5603d91-2b26-4ecf-aa5c-5d77d1b97397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eeab9fb-6765-405a-ae88-f9324d5ce571","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Marabu_Feknyuz_Tavasz_van_konzultaljunk","timestamp":"2021. február. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tavasz van, konzultáljunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki a járványügyi honlapra a fő információkat.","shortLead":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki...","id":"20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9850b45c-502c-4922-b894-53cc9393d519","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","timestamp":"2021. február. 24. 16:05","title":"Megírták a kormányzati tájékoztató honlapon, mit kell tudni a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám elérte az országot, a következő két hét kifejezetten nehéz lesz – közölte a miniszter csütörtökön. A járványügyi korlátozásokat március közepén vizsgálják felül, eddig közel 2,5 millió ember regisztrált a koronavírus elleni oltásra, májusban már 3,5 millió vakcina fog érkezni Kínából – derült ki a kormányinfón.","shortLead":"A harmadik hullám elérte az országot, a következő két hét kifejezetten nehéz lesz – közölte a miniszter csütörtökön...","id":"20210225_Kormanyinfo_orbankormany_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3089165-c70d-4a2e-8465-933552a9c757","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Kormanyinfo_orbankormany_gulyas_gergely","timestamp":"2021. február. 25. 10:55","title":"Gulyás Gergely: Március 15-ig maradnak a korlátozások, a következő két hét kifejezetten nehéz lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án jelenik meg.","shortLead":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án...","id":"20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de100f0f-1184-4774-80f4-f89152512279","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","timestamp":"2021. február. 25. 08:52","title":"Itt az idő, hogy Paul McCartney emlékiratokat írjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]