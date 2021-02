Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai országban is olyan meleg volt az elmúlt néhány napban, milyenre még nem volt példa korábban.","shortLead":"Több európai országban is olyan meleg volt az elmúlt néhány napban, milyenre még nem volt példa korábban.","id":"20210226_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_europa_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0445482b-b096-4040-9277-ab90f492822b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_europa_melegrekord","timestamp":"2021. február. 26. 20:03","title":"Sorra dőltek meg az európai melegrekordok februárban, és ez igen rossz előjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3978eb6-3990-4ae2-9e63-8bf1c36da8a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoomban évek óta elérhető a funkció, ami feliratozza a beszélgetéseket – ám ez csak a fizetős felhasználók számára volt elérhető. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. 