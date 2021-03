Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó magyaroknak csak nagykövetségen vagy hazautazva van lehetőségük voksolni.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó...","id":"20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25955964-57eb-446a-bbd4-164ee153a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","timestamp":"2021. március. 02. 16:35","title":"Vona Gáborék népszavazást kezdeményeznek a külföldön élők levélszavazatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő szerint az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően kapnak plusz vakcinát.","shortLead":"A cseh kormányfő szerint az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően kapnak plusz vakcinát.","id":"20210303_vakcina_eu_Csehorszag_Szlovakia_Ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585145c8-3f76-41e4-aaea-2b07ac1dcded","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_vakcina_eu_Csehorszag_Szlovakia_Ausztria","timestamp":"2021. március. 03. 20:48","title":"Soron kívül kap vakcinákat az EU-tól Csehország, Szlovákia és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e1f37f-ea22-451c-a957-d833d0ede10f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még egy összehajtható eszközzel is kirukkol a Huaweitől függetlenné vált Honor.","shortLead":"A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még...","id":"20210302_honor_telefonok_2021_osszehajthato_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e1f37f-ea22-451c-a957-d833d0ede10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32842da-7360-465e-8927-956d13ae0bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_honor_telefonok_2021_osszehajthato_mobil","timestamp":"2021. március. 02. 11:03","title":"Rákapcsol a Honor: sorra jönnek az új telefonok, köztük egy összehajtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket látna szívesebben – például a Balaton-átevezést.","shortLead":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket...","id":"20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f1964-60e1-4dd9-a921-2241762004cd","keywords":null,"link":"/elet/20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","timestamp":"2021. március. 02. 17:35","title":"Szabadulna Zamárdi a Balaton Sound fesztiváltól, evezős buli lehet helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","shortLead":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","id":"20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa852e7-5665-4104-96c1-6c594dc6b0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","timestamp":"2021. március. 02. 10:41","title":"Nincs egyezség, újra sztrájkolnak a Continental makói gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült modellt.","shortLead":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült...","id":"20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d1a03-d3e9-4061-a8af-bf4f49392c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","timestamp":"2021. március. 03. 14:03","title":"Múzeumi tárgy lett Anthony Fauci híressé vált koronavírus-bábujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A túl sok vörös hús az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a bélpolip vagy a cukorbetegség kockázatával is összefügg egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"A túl sok vörös hús az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a bélpolip vagy a cukorbetegség kockázatával is...","id":"20210303_Rendszeres_husfogyasztas_nem_daganatos_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71ad431-d5c3-41e7-b766-1eba0c3c3ef4","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rendszeres_husfogyasztas_nem_daganatos_betegsegek","timestamp":"2021. március. 03. 21:39","title":"Kapcsolatot találtak a rendszeres húsfogyasztás és több betegség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]