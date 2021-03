Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt adják a közösbe, amely más vállalkozásokat segíthet.","shortLead":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt...","id":"20210319_bkik_tagdij_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8c7af1-c825-4357-9e25-206d6cb8c940","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_bkik_tagdij_cegek","timestamp":"2021. március. 19. 14:18","title":"A BKIK elengedi a tagdíj felét, amit aztán fel lehet ajánlani a bajba került cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","shortLead":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","id":"20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bea52c-48bd-489c-9481-2da1bc3f0ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","timestamp":"2021. március. 19. 16:08","title":"Navracsics Tibort a jelek szerint szíven ütötte a Fidesz távozása a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schanda Tamás számolt be a Facebookon. ","shortLead":"Schanda Tamás számolt be a Facebookon. ","id":"20210320_Tobb_mint_50_milliardot_koltott_eddig_a_kormany_bertamogatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a79bdc3-226f-4931-b46d-0a723cbce9b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Tobb_mint_50_milliardot_koltott_eddig_a_kormany_bertamogatasra","timestamp":"2021. március. 20. 10:14","title":"Több mint 50 milliárdot költött eddig a kormány bértámogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a koronavírust kapta el, jól reagál a kezelésre.","shortLead":"Nem a koronavírust kapta el, jól reagál a kezelésre.","id":"20210320_Kielegito_Torocsik_Mari_allapota_a_korhazbol_uzent_a_szinesznolegenda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490f3d5e-b842-4afe-b924-e2482d682770","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Kielegito_Torocsik_Mari_allapota_a_korhazbol_uzent_a_szinesznolegenda","timestamp":"2021. március. 20. 11:51","title":"Kielégítő Törőcsik Mari állapota, a kórházból üzent a színésznőlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy belső felmérésben volt, aki embertelennek nevezte, ahogyan a banknál a kezdőkkel bánnak.","shortLead":"Egy belső felmérésben volt, aki embertelennek nevezte, ahogyan a banknál a kezdőkkel bánnak.","id":"20210319_goldman_sachs_bank_bankar_elemzo_kieges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a82249b-c0ec-487a-96c2-9e0c0368b891","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_goldman_sachs_bank_bankar_elemzo_kieges","timestamp":"2021. március. 19. 11:18","title":"Heti 80 órás munkaidő-korlátozást kérnek a Goldman Sachs új bankárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy víz alatti térségéről a Polarstern német kutatóhajó, körbehajózva a gigantikus jégtömböt, amelynek környezete a felvételek tanúsága szerint hemzseg az állatoktól – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).","shortLead":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy...","id":"20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee1d9c-bfe8-4751-a613-1cbae2c19166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","timestamp":"2021. március. 20. 10:03","title":"Hemzseg a csodás állatoktól az Antarktiszról leszakadt A74 jéghegy környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","id":"20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03351c4-1dd9-44dd-b71b-4f06a557f80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Orvosi kamara: Arra kérjük a politikusokat, hogy fejezzék be a lakosság félrevezetését és elbizonytalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","shortLead":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","id":"20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cbebfb-1b84-466d-9348-fb4d118d5d13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","timestamp":"2021. március. 19. 13:42","title":"Felbecsülhetetlen értékű autógyűjtemény égett porrá, amelyről most képeket közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]