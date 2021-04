Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A 85 éves korában elhunyt Törőcsik Marival a HVG 2000 szeptemberében készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A 85 éves korában elhunyt Törőcsik Marival a HVG 2000 szeptemberében készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra...","id":"20210416_Torocsik_Mari_hvgportre_2000","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf6cc70-5ab5-42b7-b25b-2bac88bd5175","keywords":null,"link":"/360/20210416_Torocsik_Mari_hvgportre_2000","timestamp":"2021. április. 16. 10:30","title":"Törőcsik Mari 2000-ben: Ismerik a színész-mondást: „ha meghalok, bérlet leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve mindjárt ott, hogyan szerzik vissza a bizonytalan időszakban az időközben biztos munkát talált munkaerőt a cégek. És akkor is kérdés: mi lesz azokkal, akik nem kaptak oltást?","shortLead":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve...","id":"20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b8156-7f1f-49d0-a1fc-f70d28a541cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","timestamp":"2021. április. 14. 20:00","title":"Arra ne számítsunk, hogy egyből beindulnak majd a kocsmák és szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","shortLead":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","id":"20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c693a58-b272-4212-bc10-60c387211f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","timestamp":"2021. április. 15. 09:21","title":"Itt a BMW 128tii, a maga nem szerény 313 lóerejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005a7a10-e0e1-4477-b61b-e5748b561649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az egymástól távol élők csak még nehezebb helyzetbe kerültek. A technológia viszont ezen a téren is segíthet.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az egymástól távol élők csak még nehezebb helyzetbe kerültek. A technológia viszont ezen...","id":"20210416_hologram_virgin_media_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=005a7a10-e0e1-4477-b61b-e5748b561649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2262cbe-f4fb-49ee-aac6-33d83ec51aaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_hologram_virgin_media_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 09:45","title":"Hologram segítségével hoztak össze egymástól távol élő brit családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f142e-bc65-4115-9ad1-c348f63178ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén is megrendezik a talán leghíresebb amerikai hegyiversenyt a coloradói Pikes Peak hegycsúcsra. ","shortLead":"Idén is megrendezik a talán leghíresebb amerikai hegyiversenyt a coloradói Pikes Peak hegycsúcsra. ","id":"20210415_Biobenzinnel_de_nagyon_vad_kulsovel_megy_majd_a_Bentley_versenyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123f142e-bc65-4115-9ad1-c348f63178ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3997cad-aeac-4358-9b98-6d3f49bb65c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Biobenzinnel_de_nagyon_vad_kulsovel_megy_majd_a_Bentley_versenyautoja","timestamp":"2021. április. 15. 08:10","title":"Biobenzinnel, de nagyon vad külsővel megy majd a Bentley versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet\" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, mikor bejelentette, hogy Budapest is pályázik a Világ Könyvfővárosa címre. ","shortLead":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje...","id":"20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0246a53-90b1-4833-ad73-952d9d5812fd","keywords":null,"link":"/elet/20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","timestamp":"2021. április. 15. 13:38","title":"A Világ Könyvfővárosa címre pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1efc15-d778-4eb0-87a8-91e344841db4","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Online zsűrizték, de szabadtéren mutatják be az idei, 39. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb alkotásait. Most megismerhetjük ezeket.","shortLead":"Online zsűrizték, de szabadtéren mutatják be az idei, 39. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb alkotásait. Most...","id":"20210415_sajtofoto_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1efc15-d778-4eb0-87a8-91e344841db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1005c4-a936-4fe8-9f03-cd80c9c3ffcf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210415_sajtofoto_palyazat","timestamp":"2021. április. 15. 20:00","title":"A járványt nehéz megkerülni, de lehetséges – itt vannak a Magyar Sajtófotó Pályázat győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte a maga készítette tankönyveket.","shortLead":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte...","id":"20210414_tankonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e4034b-4074-4a4d-8fe9-b845cf9e1d1c","keywords":null,"link":"/360/20210414_tankonyv","timestamp":"2021. április. 14. 13:15","title":"Egyetlen saját tankönyvét sem buktatta meg az állami hivatal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]