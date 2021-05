Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak a védettek és a nem védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem kutatói egy, a CRISPR eljárásnál jóval hatékonyabb \"genetikai ollót\" alkottak meg, amivel több millió kísérletet lehet egyszerre elvégezni.","shortLead":"A Harvard Egyetem kutatói egy, a CRISPR eljárásnál jóval hatékonyabb \"genetikai ollót\" alkottak meg, amivel több millió...","id":"20210504_genetikai_olllo_genszerkesztes_genmanipulacio_rlr_retrony_library_recombineering","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10942c5a-024c-46e5-86c2-1ae7c2583ab6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_genetikai_olllo_genszerkesztes_genmanipulacio_rlr_retrony_library_recombineering","timestamp":"2021. május. 04. 13:03","title":"Új módszerrel nyúlnának bele a DNS-be a tudósok, tömeges génmódosításra is használható a fejlesztésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","shortLead":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","id":"20210503_keseles_pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098db358-402f-4cec-ae16-022cdefbeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_keseles_pecs","timestamp":"2021. május. 03. 18:44","title":"Nyakon szúrtak egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68d0c97-b6b2-421f-a049-1fd3c4c0eecf","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"A naponta közölt koronavírusszámokból nehéz átlátni, valójában hol is tart a járvány. Éppen ezért elkészítettük a heti és havi összesítést, amelyből jól látszik, milyen volt a járvány dinamikája, és hogy hogyan cseng le éppen a harmadik hullám. ","shortLead":"A naponta közölt koronavírusszámokból nehéz átlátni, valójában hol is tart a járvány. Éppen ezért elkészítettük a heti...","id":"20210503_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68d0c97-b6b2-421f-a049-1fd3c4c0eecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b030ca-1f2f-4659-bebf-4cdcff0f1bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid","timestamp":"2021. május. 03. 18:25","title":"Lépjünk egyet hátra, máris tisztábban látszik, hogyan cseng le a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","shortLead":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","id":"20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15a840f-475f-4d2e-8706-c56b4fb42a07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","timestamp":"2021. május. 05. 09:14","title":"Sebestyén Balázs kerékbilincset kapott az autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil szervezet világosítja fel az embereket arról, hogy nem kell félniük a vakcináktól, így sikerült a lakosság 10 százalékát regisztrálni.","shortLead":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil...","id":"20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f71a05-dd7f-427d-b905-b30d92d2dacb","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. május. 04. 20:00","title":"Ahol az állam helyett a civilek járják le a lábukat, hogy be legyenek oltva az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is eladja.","shortLead":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is...","id":"20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e7887-619a-4af0-8c88-0da2dd407c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","timestamp":"2021. május. 03. 15:05","title":"Nem bír a Facebookkal és a Google-lal a Verizon, inkább kiszáll a médiaiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]