[{"available":true,"c_guid":"8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül a légkörhöz. A szakemberek szerint azonban nem biztos, hogy minden darabja elég majd.","shortLead":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül...","id":"20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe722ca1-912e-4b62-8103-9d4513777c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","timestamp":"2021. május. 04. 10:42","title":"Tudósok attól félnek, lakott területen is becsapódhatnak a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha önkormányzati tulajdonban lévő telkeket nem érint a program, az új helyzetet jelent, de a kormányhatározatból nem derül ki, hogy ennek érdekében hogyan rajzolják át a térképet.","shortLead":"Ha önkormányzati tulajdonban lévő telkeket nem érint a program, az új helyzetet jelent, de a kormányhatározatból nem...","id":"20210505_kinai_egyetem_fudan_diakvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf4b1d-2713-49ee-9514-8337d5e404bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kinai_egyetem_fudan_diakvaros","timestamp":"2021. május. 05. 08:50","title":"Önkormányzati telkek nélkül akarja elhelyezni a kormány a kínai egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató, mégis magas művészi igénnyel színre vitt előadás” lesz látható.","shortLead":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató...","id":"20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69db5191-4409-42a6-9d2c-4a6635410aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","timestamp":"2021. május. 04. 18:00","title":"Alföldi Róbert rendezése és Pintér Béla darabja is ott lesz a Városmajori Színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkét év után ellenzékbe kerülhet a miniszterelnök vezette Likud.","shortLead":"Tizenkét év után ellenzékbe kerülhet a miniszterelnök vezette Likud.","id":"20210505_Hatarido_Netanjahu_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67506f49-cd69-4762-bdd3-432c0947393b","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_Hatarido_Netanjahu_kormany","timestamp":"2021. május. 05. 07:27","title":"Lejárt a határidő, Netanjahu nem tudott kormányt alakítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Te is apa vagy? Rád várunk!","shortLead":"Te is apa vagy? Rád várunk!","id":"20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67756e-3162-4009-808e-37ff022ef37c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","timestamp":"2021. május. 04. 12:30","title":"Attól még, hogy szülő vagy, maradj önmagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak a védettek és a nem védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait.","shortLead":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren...","id":"20210505_Donald_Trump_uj_oldala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c12c0b-fcde-487b-8e57-40bbb2c8e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_Donald_Trump_uj_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 05:17","title":"Egy nappal a Facebook döntése előtt saját oldalt indított Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti titkosítást, de erre 2022 előtt egészen biztosan nem kerül sor.","shortLead":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti...","id":"20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9767d0d1-43f0-4d55-8918-6e3b18685697","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","timestamp":"2021. május. 04. 14:03","title":"Messengert használ? Egy darabig még nem lesznek biztonságban az üzenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]