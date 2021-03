Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd használni.","shortLead":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd...","id":"20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc4e04f-d553-48d1-8614-a3d2b05428a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","timestamp":"2021. március. 09. 20:03","title":"2414 km/h-val repül az új harci drón, de az ára igen szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem kötelező.","shortLead":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem...","id":"20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e27954-b4b7-4153-ad6c-c1b04af2136e","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 07:26","title":"Alaszkában minden 16 év feletti számára elérhetővé tették a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását.

","shortLead":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való...","id":"20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf0066e-94b1-42a7-923e-62be279b7ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","timestamp":"2021. március. 09. 12:40","title":"Bocsánatkérést követelnek a Szputnyik V fejlesztői az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel.","shortLead":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi...","id":"201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e7e12-d5b0-4d8b-a4dc-742ef215b69f","keywords":null,"link":"/360/201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"„A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját” – elhunyt Gonda János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0466ec-a102-4819-a0a8-9d8f294a6aa2","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Viharos időszak után választott új Hallgatói Önkormányzatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem: az egyetemen maradók mellett a hallgatók csaknem harmada passziválta a félévét, sokan pedig a Freeszfe Egyesülettel tartanak. A hétfőn hivatalba lépett új HÖK mindenkit képviselni szeretne. Interjú az elnökkel.","shortLead":"Viharos időszak után választott új Hallgatói Önkormányzatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem: az egyetemen maradók...","id":"20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0466ec-a102-4819-a0a8-9d8f294a6aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba84edf-dd58-4614-aea3-3e2533d64198","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe","timestamp":"2021. március. 09. 20:00","title":"Az SZFE új HÖK-elnöke: „Ez nem fájó kijózanodás, hanem folyamatos fájdalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet apostolának tekintenek, mert oly sok válságot látott előre.","shortLead":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet...","id":"20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f97e989-dc7b-4393-875d-5563e1bb56ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","timestamp":"2021. március. 10. 16:10","title":"Roubini szerint sokaknak fog fájni a koronavírus-válság vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le a csevegéseiket. Fontos viszont, hogy a jelszó visszaállításában nem fog tudni segíteni a cég.","shortLead":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le...","id":"20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5a2c8-5c1a-437f-8e2a-a3def3c4fd45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","timestamp":"2021. március. 09. 17:03","title":"Jelszavas védelmet fejleszt a WhatsApp, levédenék a lementett csevegéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]