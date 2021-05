Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","shortLead":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","id":"20210525_gazrobbanas_szentgotthard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3940905-a7cc-4fe3-9aab-60170042f533","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_gazrobbanas_szentgotthard","timestamp":"2021. május. 25. 11:22","title":"Gázrobbanás történt Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","shortLead":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","id":"20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d897d-8ae6-47f6-9164-e861300258d5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","timestamp":"2021. május. 23. 18:34","title":"Milák Kristóf Európa-bajnok lett 100 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokkal indul a munkahét.","shortLead":"Viharokkal indul a munkahét.","id":"20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8521312-95e1-4365-8912-b9f36435bc9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. május. 25. 05:38","title":"Zivatarveszély miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Július közepén jöhetnek jelentős enyhítések.","shortLead":"Július közepén jöhetnek jelentős enyhítések.","id":"20210524_Szerbia_is_a_jarvanyszabalyok_lazitasara_keszul_de_Magyarorszaggal_ellentetben_a_maszkviseles_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c257167a-db20-4a96-9294-8b49fe972808","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Szerbia_is_a_jarvanyszabalyok_lazitasara_keszul_de_Magyarorszaggal_ellentetben_a_maszkviseles_marad","timestamp":"2021. május. 24. 10:50","title":"Szerbia is a járványszabályok lazítására készül, de Magyarországgal ellentétben a maszk marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott a miniszterelnök, pedig ezt az egyik érintett maga cáfolta meg.



","shortLead":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott...","id":"20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edd5c29-397b-4651-8bcc-83094668070c","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","timestamp":"2021. május. 25. 13:23","title":"Maga az Orbánnal fotózkodó vőlegény cáfolt: nem ő van az MNB reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","shortLead":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","id":"20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6571c0-34be-467d-844b-9af89f944de0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","timestamp":"2021. május. 23. 15:12","title":"Pénzt kap egy romániai faluban, aki lefotózza az illegális hulladéklerakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar nagykövetségen lehet jelentkezni menedékkérelem ügyében, de közülük is csak az egyiknél volt mozgás. A rendszer tökéletes hatékonysággal riasztja el a menekülteket attól, hogy Magyarországon keressenek menedéket.","shortLead":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar...","id":"20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d25edd-c6dd-437e-b0da-7062e3058b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. május. 25. 14:00","title":"Mindössze négy menekültet fogadott be Magyarország az egy éve bevezetett rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]