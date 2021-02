Miután tavaly ilyenkor a Vígszínház társulatának több egykori és jelenlegi tagja hatalmi visszaélésekkel vádolta meg a színházat akkor már 11 éve vezető Eszenyi Enikőt, a Fővárosi Önkormányzat 2020 márciusában felügyelő bizottsági vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Eszenyi a botrány hatására visszavonta az igazgatói pályázatát, azóta pedig a saját vígszínházas rendezéseinek a felújító próbáit is csak online követheti figyelemmel.

A vizsgálatot ettől függetlenül lefolytatta a bizottság, összesen 71 írásban, illetve személyesen tett bejelentéssel foglalkozott. A vizsgálatot lezárták, és még tavaly szeptemberben tájékoztatták is erről az új igazgatót, Rudolf Pétert, ám hivatalos kommunikáció arról, hogy pontosan mit tártak fel az Eszenyi-ügyben, azóta sem történt. Így az ügyet annak idején kirobbantó 24.hu most újra megkereste a Főpolgármesteri Hivatalt és Rudolf Pétert is, hátha az átláthatóság jegyében hajlandók valamit elárulni a bizottsági jelentésről. Érdemi választ azonban egyik oldalról sem kapott a lap.

„Mint arról korábban beszámoltunk, és önök is megírták, a konkrét döntéseket az intézményvezető hozhatta és hozta meg. A Vígszínház korábbi igazgatója ma már nem igazgató, és nem is rendez a színházban, erről értesült a hazai közvélemény is. A konkrét lépés részünkről pedig az Etikai Kódex kidolgozása, ami minden budapesti intézményben konkrét protokollal segíti az ilyen, ehhez hasonló helyzetek kezelését” – ezt válaszolta például Gy. Németh Erzsébet kulturális ügyekért felelős főpolgármester-helyettes, aki arra sem adott konkrét választ, hogy teljesült-e a Vígszínház több száz munkatársának nyílt levélben megfogalmazott kérése, miszerint a vizsgálatokat független szakemberek bevonásával végezzék el, akik megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal bírnak a munkahelyi visszaélések feltárásában.

A színháznak, ahogy minden budapesti intézménynek, van egy felügyelőbizottsága, amit probléma esetén össze kell hívnia a fenntartónak. Az Etikai Kódex elkészültéig, annak közgyűlési elfogadásáig nincs lehetőség a jogszabályi lehetőségeken túlterjeszkedni, akkor sem, ha a közvélemény nyomása – érthetően – nagy.

„Lehet, hogy népszerűbb lenne bizonyos körökben a városvezetés, ha ezeket az ügyeket a teljes nyilvánosság előtt oldaná meg, de ennél sokkal fontosabb számunkra az áldozatok védelme és biztonsága, és az, hogy ha a jövőben valaki ilyen problémákkal keres segítséget, akkor tudja, hogy nem lesz az ügye »kiteregetve«, de lesznek megfelelő következményei” – fogalmazott.

Rudolf Péter igazgató sem tudta a kérdésben felvilágosítani a lapot.

A felügyelő bizottsági vizsgálat lezárásáról értesítést kaptunk, ám a részleteket nem ismerjük, és jogosultságunk sem lenne ezzel kapcsolatos tájékoztatást adni. Ez a vizsgálatot elrendelő Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik

– érkezett a válasz. Rudolf hozzátette, hogy nem szeretne a továbbiakban az előző vezetés alatt történtekkel kapcsolatban nyilatkozni.

„Ebben az átpolitizált világunkban pedig végképp nem szeretném, ha egy játszma bábfigurájaként szerepelne ez a 125 éves múltú épület. Vagy akár jómagam. 2020. június 8-án léptem be először igazgatói minőségemben az épületbe. Július elsejétől teljes jogkörrel. Amit én tehetek, hogy olyan légkört teremtek, melyben egyszerűen nem jöhetnek létre ilyen feszültségek. Ez természetesen egy hosszú folyamat, és a színház mindig érzékeny és megszállott emberek gyűjtőhelye lesz, de bizonyos vagyok abban, hogy lehet úgy dolgozni, hogy egy-egy konkrét ügy, megoldandó szakmai kihívás kapcsán egymásnak feszülünk, de nem gázolunk bele egymás személyiségbe. A cél nem szentesíti az eszközt – ha egy elkoptatott még sem elég komolyan vett mondást hívok segítségül.”

Az etikai kódexeket fogják nyilvánosságra hozni

Arra a kérdésre, hogy azóta milyen rendszerszintű változások történtek a Vígszínházban annak érdekében, hogy az Eszenyi Enikő vezetése alatt történt abúzusokhoz hasonló esetek ne fordulhassanak újra elő, vagy idejében kezelve legyenek, az igazgató elmondta, hogy létrejött például a Művészeti Tanács, valamint működik a „zöld szám” is. Ezen a kollégák bármilyen visszaéléssel, morális problémával, vagy diszkriminációval kapcsolatos problémájukat egy független szakértőnek jelezhetik.

Javasolta továbbá az Üzemi Tanács megalakítását (április 22-én lesz az első választás), és hamarosan megszületik egy közel 20 oldalas Etikai Kódex és Eljárási Rend. „Ez kollégákkal, a szakszervezettel, ügyvédekkel, a Biztonságos Terek Alapítvánnyal történő egyeztetések végeredménye lesz ez. A végső formába öntés előtt állunk. Ebben már az elmúlt időszak tapasztalatai is benne foglaltatnak”.

A dokumentum nyilvános lesz, ahogy a fővárosi etikai kódexét is, amint azt a közgyűlés elfogadja, nyilvánossá fogják tenni.

