Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos lenne tudni, hogy melyik indiai mutánst azonosították.","shortLead":"Fontos lenne tudni, hogy melyik indiai mutánst azonosították.","id":"20210529_Titkoljak_melyik_indiai_mutanst_azonositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f251fb-8d84-47d9-b8cd-a9df62513d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Titkoljak_melyik_indiai_mutanst_azonositottak","timestamp":"2021. május. 29. 17:08","title":"Titkolják, melyik indiai mutánst azonosították Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar dobosa, Hetényi Zoltán a Népligetnél épülő kézilabdacsarnokot körülvevő ideiglenes kerítést tarolta le autójával.","shortLead":"A zenekar dobosa, Hetényi Zoltán a Népligetnél épülő kézilabdacsarnokot körülvevő ideiglenes kerítést tarolta le...","id":"20210530_Ittasan_torte_totalkarosra_autojat_az_Edda_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248faf07-971b-4500-8e0e-5897c4b89240","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Ittasan_torte_totalkarosra_autojat_az_Edda_tagja","timestamp":"2021. május. 30. 15:43","title":"Ittasan törte totálkárosra az autóját az Edda tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország, Lengyelország nyíltan harcol ellene, de egyre inkább csatlakozik hozzájuk Szlovénia is – írja az osztrák Profil. A szerzők közt ott van az az újságírónő is, akit a magyar kormánymédiában támadtak, mert kérdezett a Fidesztől.","shortLead":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország...","id":"20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdd4ddc-1a6d-46b0-b067-144cc0904ed9","keywords":null,"link":"/360/20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","timestamp":"2021. május. 31. 08:30","title":"Profil: A magyar–lengyel–szlovén trió megmutatja, miként kell szétverni a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea5ec4e-6b06-4ef2-8ceb-124a4663f16e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Sok év várakozás kellett hozzá, hogy egy maroknyi fejlesztő zseniálisnak tűnő ötlete megvásárolható játékszoftver legyen. De a Biomutant sajnos így sem az a termék, amit napokig élvezni tudnánk.","shortLead":"Sok év várakozás kellett hozzá, hogy egy maroknyi fejlesztő zseniálisnak tűnő ötlete megvásárolható játékszoftver...","id":"20210530_biomutant_teszt_kritika_szerepjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aea5ec4e-6b06-4ef2-8ceb-124a4663f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae058c2-12d0-4e91-a7dd-43c789a1fee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_biomutant_teszt_kritika_szerepjatek","timestamp":"2021. május. 30. 08:03","title":"Amikor a világ úgy szétesett, hogy csak egy torz mókus segíthet — ilyen lett a Biomutant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f239b7c9-02a8-4b7e-8918-c2c06dbbf49b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol házidöntőn a Guardiola együttese képtelen volt megtalálni a londoniak játékának ellenszerét. Kai Havertz gólja elég volt a győzelemhez.","shortLead":"Az angol házidöntőn a Guardiola együttese képtelen volt megtalálni a londoniak játékának ellenszerét. Kai Havertz gólja...","id":"20210529_manchester_city_chelsea_bl_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f239b7c9-02a8-4b7e-8918-c2c06dbbf49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fe4b5b-e20c-437b-94ef-167ca1742232","keywords":null,"link":"/sport/20210529_manchester_city_chelsea_bl_donto","timestamp":"2021. május. 29. 21:30","title":"A Chelsea nyerte a Bajnokok Ligáját, 1-0-ra verte a Manchester Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1406b-d45e-486d-85cb-f5e3571fb449","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A norvégok először jutottak döntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. ","shortLead":"A norvégok először jutottak döntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. ","id":"20210529_vipers_kristiansand_cszka_moszkva_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c1406b-d45e-486d-85cb-f5e3571fb449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c481fa-4a08-4a30-a5cb-d782cea7c95b","keywords":null,"link":"/sport/20210529_vipers_kristiansand_cszka_moszkva_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 20:48","title":"Kézilabda BL: a Vipers és a Brest küzd meg a győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85a572e-b9d9-4f15-830f-0ddd76cb5fcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész, művelődéstörténész 79 éves volt.","shortLead":"A művész, művelődéstörténész 79 éves volt.","id":"20210529_elhunyt_Jankovics_Marcell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e85a572e-b9d9-4f15-830f-0ddd76cb5fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246f88a9-1471-4fbe-a9a0-2dcc20b27938","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_elhunyt_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. május. 29. 11:37","title":"Elhunyt Jankovics Marcell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]