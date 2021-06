Szerdán a díjátadóval véget ért a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A magyar versenyprogramot értékelő zsűri tagjai Olmo Omerzu szlovén-cseh filmrendező, Péterfy Bori énekes-színész és Reisz Gábor filmrendező voltak. A nemzetközi programról Igor Prassel, az Animateka művészeti vezetője, Ugrin Julianna producer és Szilágyi Fanni filmrendező döntöttek.

A Legjobb Magyar Élőszereplős Rövidfilm Nagy Borbála filmje, a Pannónia dicsérete lett, amelyben egy iskola tanárai és diákjai készülnek arra, hogy a nemzeti ünnep ellátogat hozzájuk a miniszterelnök, és az olyan humoros jelenetek mellett, mint a Nagy-Magyarország-torta véletlen felszeletelése, jut hely benne a felszín alatt arról is beszélni, milyen lehetőségei vannak az ellenállásnak. A zsűri indoklása szerint a film „szofisztikáltan, abszurd humorral mutatja be jelenünket, amiben élünk. Filmnyelve letisztult, de egyúttal teret ad a nagyszerű színészi alakításoknak.” A díj értéke 300 ezer forint.

A fesztiválon bemutatott rövidfilmek közül 15-ről – köztük a Pannónia dicséretéről – a hvg.hu is írt, cikkünk ide kattintva olvasható:

Osvárt Andrea egy mozdulattal megold minden problémát Hogy lehet a karantén alatt fenntartani a szeretői kapcsolatokat? És a hagyományos párkapcsolatokat? Mekkora cukor-Balaton kell egy Nagy-Magyarország-tortára? És mi a baja a szexuális ragadozónak, akit Hajdu Szabolcs játszik? Május 27-én kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál mozis és szabadon látogatható, szabadtéri vetítésekkel. Tizenöt kisfilmet ajánlunk a programból.

A Legjobb Magyar Animációs Film a Reduction lett, Szakály Réka Anna filmje. A zsűri az indoklásban a szorongató világvége hangulatot, szavak nélküli, különleges egyedi képi világot emelte ki, a díj értéke szintén 300 ezer forint.

A legjobb színész díját Ujlaki Dénes és Váradi Gergely megosztva kapták a Csendes környék című filmbeli alakításukért. A legjobb színésznő Bódi Zsófia lett a Kláramama uzsonnája című filmből.

A Budapest a fiatal tehetségekért díját – amely a legjobbnak ítélt 30 éven aluli rendezőnek jár – Budapest Főváros ajánlotta fel, értéke 500 ezer forint. A díjat és a vele járó kisplasztikát Kemény Orsolya, a Főpolgármesteri Hivatal szakmai tanácsadója adta át a Valami történjen alkotójának, Botos Dánielnek.

A Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete zsűrijének díját a Studio Spájz felajánlásából a Mama büszkesége című film kapta a színészvezetésért, átgondolt, dramatizált képi történetmeséléséért. Különdíjat kapott a Jövetel (rendező: Szabó Mátyás) ritkán látott különleges humoráért és Kassai Csongor kiváló alakításáért, Az X-Kryptonit Projekt (rendező: Rudolf Olivér) a dokumentum és játékfilm izgalmas, játékos keveréséért és a főszereplő erős jelenlétéért, valamint a Jelszó a *********-hoz (rendező: Szegedi Adél) az asszociatív narratíváért, egyszerű letisztult ábrázolásáért.

A legjobb nemzetközi rövidfilm díját a The Criminals (rendező: Serhat Karaaslan) kapta, különdíjas lett a kanadai-magyar koprodukcióban készült animációs film, a Hide, Daniel Gray filmje, és a görög Mila (rendező: Andreas Vakalios). A fesztiválon megrendezett pitchfórumon a Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete zsűrijének a díját Chilton Flóra és Tóth Bálint filmterve, a Széllel szemben kapta, a Lovas Nándor-díjat, a Friss Hús Pitch 300 ezer forint értékű fődíját Horváth Réka filmterve, a Balagán nyerte.

A közönség is díjazott: a Queer-szekcióban Andella Mirtill filmje, a Mint egy haiku győzött. A nemzetközi dokumentumfilmek között a Das Spiel nyert, a nemzetközi versenyprogramban a The Best Orchestra in the World című rövidfilm kapta a közönségdíjat.

Június 7-én, hétfőn a fődíjas Pannónia dicséretét még meg lehet nézni a Városháza udvarán, kedden pedig az összes díjnyertes filmet vetítik ugyanott; ezekre a vetítésekre online lehet jegyet venni. Június 11-től pedig a díjnyertes filmeket is tartalmazó best of válogatásblokkot, valamint a Queer Dreams-filmeket a Cinegón lehet majd megnézni 14 napon át. A Friss Hús plakátjaiból készült kiállítást a Városháza Parkban lehet megnézni.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: