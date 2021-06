Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista szervezetnél állítólag mindig övé az utolsó szó. Mindig bujkál. Egyszer adott interjút, de maszkban. ","shortLead":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista...","id":"202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2036b-d83e-403f-a474-b72d7c2a5dd7","keywords":null,"link":"/360/202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","timestamp":"2021. június. 14. 13:00","title":"Három végtagját is elveszíthette a terrorista fantom, de Izrael nem tudja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","shortLead":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","id":"20210614_sor_fogyasztas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0313bd-7c95-42c2-8e37-2bee5e7b9359","keywords":null,"link":"/elet/20210614_sor_fogyasztas_ksh","timestamp":"2021. június. 14. 17:05","title":"Több sört isznak azok a magyarok, akik házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","shortLead":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1463eaa-9f86-4ef6-8955-143103edd13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","timestamp":"2021. június. 15. 10:15","title":"A súlyosabban fertőző delta variánstól várják az újabb fertőzéshullámot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87c0f23-e25d-4040-ada3-98ce25c08aba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök és a felesége a királynővel teáztak. ","shortLead":"Az elnök és a felesége a királynővel teáztak. ","id":"20210613_II_Erzsebet_kiralyno_Joe_Biden_First_Lady","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87c0f23-e25d-4040-ada3-98ce25c08aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8530aec-ca15-482c-9a6e-6d4f501822dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_II_Erzsebet_kiralyno_Joe_Biden_First_Lady","timestamp":"2021. június. 13. 21:58","title":"II. Erzsébet királynőnél járt Joe Biden és a First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli családtörténetet adjunk tovább, hanem egy élő, gazdag szövetet, ami által a személyes történetünk is gazdagabbá válik – hangzott el a legutóbbi virtuális HVG Extra Pszichológia Szalon estjén június 8-án, amelynek témája a transzgenerációs hatás volt.","shortLead":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli...","id":"20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b75a9a-9931-4a34-b265-d6cd34ca40c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","timestamp":"2021. június. 13. 20:15","title":"Jobb sorsot akarunk, mint az őseink? Javíthatunk az életregényünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack termékeit.","shortLead":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack...","id":"20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08f126-b95b-4cfe-b0f6-0591b2504f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","timestamp":"2021. június. 14. 17:59","title":"Snacket hívott vissza Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK nem vesz részt szavazáson.","shortLead":"A DK nem vesz részt szavazáson.","id":"20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ca4e4a-8304-492e-a247-f98918933ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","timestamp":"2021. június. 14. 15:31","title":"Telex: A Jobbik megszavazza a melegellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]