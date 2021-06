Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jegyet is lehet már venni a buszsofőröktől.","shortLead":"Jegyet is lehet már venni a buszsofőröktől.","id":"20210617_koronavirus_jarvany_bkk_elso_ules_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ae3e5-6848-4a9b-9a2a-26b6f1d42d21","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_koronavirus_jarvany_bkk_elso_ules_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. június. 17. 10:16","title":"Visszavonta az egyik járványügyi intézkedést a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","shortLead":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","id":"20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2a646-d3ee-4261-a5ff-579253458225","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 17. 19:54","title":"Putyin: Annak a képnek, amit a mi sajtónk fest Bidenről, nincs köze a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba és társai kerültek emiatt pácba. De milyen módszerekkel próbálják kijátszani az államot, mire jók a \"dobós cégek\", miért van sok pénz a meccsek biztosításában és kik azok, akik még a csalókat is meg tudják kopasztani? ","shortLead":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba...","id":"20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb084c29-c06d-4cac-a7eb-10f05fa8ac0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","timestamp":"2021. június. 18. 06:30","title":"Nagyban megy az ügyeskedés a vagyonőröknél, a focimeccsek biztosítása pedig aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aligha volt volt köze hozzá a focistának. Az árfolyamcsökkenés tőle függetlenül hamar megállt, és kissé vissza is emelkedett.","shortLead":"Aligha volt volt köze hozzá a focistának. Az árfolyamcsökkenés tőle függetlenül hamar megállt, és kissé vissza is...","id":"20210618_cristiano_ronaldo_cocacola_arfolyam_fociEb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd24023-77d1-40fb-a126-0700684d3cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_cristiano_ronaldo_cocacola_arfolyam_fociEb","timestamp":"2021. június. 18. 11:09","title":"Más rángatta meg a Coca-Cola árfolyamát, nem Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus segítsen megállítani a koronavírus elszaporodását a szervezetben.","shortLead":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus...","id":"20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3dacb3-fd1f-43fb-8d11-fc64d400663b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","timestamp":"2021. június. 16. 20:03","title":"Új felfedezés: megállíthatja a nátha a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c05ae09-e24f-415c-8779-1940cd2b497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint alaptalan, hogy a \"pedofil-törvény\" miatt ne lehetne este 10 előtt műsorra tűzni a Jóbarátok című sorozatot.","shortLead":"Az államtitkár szerint alaptalan, hogy a \"pedofil-törvény\" miatt ne lehetne este 10 előtt műsorra tűzni a Jóbarátok...","id":"20210616_Orban_Balazs_Jobaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c05ae09-e24f-415c-8779-1940cd2b497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdde72c-ca50-4f78-b361-19bc1b74f7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Orban_Balazs_Jobaratok","timestamp":"2021. június. 16. 20:10","title":"Orbán Balázs: A Jóbarátok marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor Tomi egy vele készült interjúban.","shortLead":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor...","id":"20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3249-8aa8-4d59-8dfc-cf9a66085f25","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","timestamp":"2021. június. 17. 20:55","title":"Fluor: Összemosni a pedofíliát és a homoszexualitást szint alatti, méltatlan, gonosz és tuskó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]