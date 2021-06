Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). ","shortLead":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen...","id":"20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ad407b-e1bc-426c-84b4-672a78d48c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","timestamp":"2021. június. 19. 10:03","title":"650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","shortLead":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","id":"20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b00530-79d1-4bc6-8947-9e5c4751b13b","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","timestamp":"2021. június. 17. 15:01","title":"Visszalépett Rafael Nadal Wimbledontól és az olimpiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok előcsalogatásával segít a szabadulásban.","shortLead":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok...","id":"20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a35a2-affd-434a-8171-a30c3ba5c056","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:03","title":"Unja a Zoom-értekezletet? Így szabadulhat gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","shortLead":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","id":"20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164d030e-3a7d-4136-ba9e-6ffcb62a0eed","keywords":null,"link":"/360/20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","timestamp":"2021. június. 18. 07:30","title":"Die Presse: A sajtó késztette cselekvésre Brüsszelt LMBTQ-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program is összeállt.



","shortLead":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program...","id":"20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43b84a-5c93-4a5d-a69f-63961421651f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","timestamp":"2021. június. 17. 12:47","title":"Összeállt a Kolorádó fesztivál programja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff97759-2786-4c7d-8f82-bc4c292247e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyílik meg JátechTér néven június 19-én az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben.","shortLead":"Magyarországon egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyílik meg JátechTér néven június 19-én az Eötvös10 Közösségi...","id":"20210618_JatechTer__Uj_interaktiv_videojatektorteneti_kiallitas_nyilik_a_belvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff97759-2786-4c7d-8f82-bc4c292247e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c6858a-43f0-469c-92a0-f42e8f4d5bdb","keywords":null,"link":"/elet/20210618_JatechTer__Uj_interaktiv_videojatektorteneti_kiallitas_nyilik_a_belvarosban","timestamp":"2021. június. 18. 15:40","title":"Látott már a gyereke analóg fényképezőgépet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter és Karácsony Gergely ebben is fej fej mellett. ","shortLead":"Jakab Péter és Karácsony Gergely ebben is fej fej mellett. ","id":"20210617_jakab_peter_karacsony_gergely_dobrev_klara_nyelvvizsga_tolmacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d3e203-153b-4f51-86c1-f778e4b36539","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_jakab_peter_karacsony_gergely_dobrev_klara_nyelvvizsga_tolmacs","timestamp":"2021. június. 17. 16:30","title":"Jakab Péternek is kell tolmács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]