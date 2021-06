Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","shortLead":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","id":"20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7c648-99bb-4df0-adc3-38a20619a8a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","timestamp":"2021. június. 20. 20:31","title":"Belgiumban megtalálták a vezető virológust fenyegető katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","shortLead":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","id":"20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17449c-25c6-40e0-8ac3-ac27b72a093f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","timestamp":"2021. június. 21. 08:39","title":"Rogán fizette be a legtöbb adót a miniszterek és államtitkárok közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például mozival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308fc1b-5da1-4d0a-8e79-736e3b81a983","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","timestamp":"2021. június. 20. 09:30","title":"Foci helyett: Hová menjenek a filmrajongók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már közel 4,5 millió ember mindkét adag oltását megkapta.","shortLead":"Már közel 4,5 millió ember mindkét adag oltását megkapta.","id":"20210621_Kilenc_beteg_hunyt_el_a_hetvegen_a_koronavirusfertozes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de31f4d-f316-4ee2-baa5-fdff7331eada","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kilenc_beteg_hunyt_el_a_hetvegen_a_koronavirusfertozes_miatt","timestamp":"2021. június. 21. 09:25","title":"Kilenc beteg hunyt el a hétvégén, 202 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","shortLead":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","id":"20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c589ef-1ae3-4080-b55b-235b0a5d91a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","timestamp":"2021. június. 21. 09:21","title":"Önök kérték: internetes szavazásból született a legújabb Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]