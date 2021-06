Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csökken a kriptodeviza árfolyama.","shortLead":"Csökken a kriptodeviza árfolyama.","id":"20210622_Bezartak_a_bitcoinbanyak_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04df9b0b-6b5d-4a55-8b9e-88add2f54e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Bezartak_a_bitcoinbanyak_Kinaban","timestamp":"2021. június. 22. 18:30","title":"Bezártak a bitcoinbányák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","shortLead":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","id":"20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db4baf7-e3a3-42ee-b32f-b59237e724d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","timestamp":"2021. június. 20. 21:20","title":"Exit poll: a Köztársaságiak végeztek az élen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","shortLead":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","id":"20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ee6c3-a14c-4f2c-ac90-7d89fc51257a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","timestamp":"2021. június. 22. 07:59","title":"Szemrevaló kombi: itt a vadonatúj, akár zöld rendszámos Peugeot 308 SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","shortLead":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","id":"20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69156c13-8c26-4516-a518-d898a147b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","timestamp":"2021. június. 21. 21:29","title":"Halálos lakástűz volt Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","shortLead":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","id":"20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b2f085-204f-4f0b-94ad-46a3801625bf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","timestamp":"2021. június. 21. 10:11","title":"Gerendaiék a Balatonnál fogtak gasztrovállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni meccsen, Harry Kane gólképtelen a 2021-es Európa-bajnokságon – ezek voltak a második csoportkör legemlékezetesebb pillanatai. ","shortLead":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni...","id":"20210621_eb_masodik_csoportkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb53be-a1a6-4133-9536-68fcc42f0ada","keywords":null,"link":"/sport/20210621_eb_masodik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 21. 17:47","title":"Ezek a pillanatok vésődtek be az Eb második csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","shortLead":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","id":"20210622_kamat_forint_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6fdc13-9a84-4af3-afd6-54a7688d1a8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamat_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 22. 14:38","title":"356-ig esett a forint a kamatdöntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]