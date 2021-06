Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","shortLead":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","id":"20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1c7172-9006-4e4e-a93a-d41f0b2b05cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","timestamp":"2021. június. 21. 13:35","title":"Csodaautók és kötegben álló milliók – így razziáztak Tóth Csabáéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","shortLead":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","id":"20210622_kamat_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6fdc13-9a84-4af3-afd6-54a7688d1a8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamat_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 22. 14:38","title":"356-ig esett a forint a kamatdöntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7efb8269-9902-4238-b807-6d628a3777ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9509541-9f36-4929-af20-acf316237ae3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Marabu_Feknyuz_Matolcsy_es_Varga","timestamp":"2021. június. 22. 17:05","title":"Marabu Féknyúz: Matolcsy és Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","shortLead":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","id":"20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a29c2e-5831-4c1a-9ba9-1529d42f84e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. június. 22. 14:59","title":"Megérkezett a frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. 