Tilda Swinton kapja a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál tiszteletbeli Arany Medve-díját az életművéért – írja honlapján a Berlinale. A skót származású színésznő a februári nyitóünnepségen veheti át az elismerést.

A közleményben idézik Tricia Tuttle fesztiváligazgatót, akinek méltatása szerint Swinton munkássága elképesztő skálán mozog, a művészete csordultig van emberséggel, együttérzéssel, intelligenciával, humorral, stílussal. Az Oscar-díjas színésznőt modern filmes idolnak nevezte.

Swinton felidézte, hogy a Berlinale volt az első filmfesztivál, amin valaha részt vett 1986-ban – akkor forgatta első filmjét, a Caravaggiót. „Ez volt a kapu a nemzetközi filmes világba”, fogalmazott. A mostani elismerést mélyen meghatónak nevezte.

Swinton több szálon is kötődik a fesztiválhoz, 2009-ben például zsűrielnök is volt. Összesen 26 filmje szerepelt a Berlinale programjában. 2020-ban már átvehetett egy életműdíjat, ekkor nyerte el a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlánját. Az Oscart és a BAFTA-díjat a 2007-es Michael Clayton című filmbeli alakításáért kapta, de több Golden Globe-jelölést is begyűjtött már. Még magyar kötődése is van annyiban, hogy szerepelt Tarr Béla A londoni férfi című filmjében.

Egy viszonylag friss interjújában egyébként éppen a visszavonulását pedzegette: azt mondta, elképzelhető, hogy legutóbbi filmje, a Pedro Almodóvar rendezésében forgatott A szomszéd szoba lesz az utolsó. A filmről írt kritikánk itt olvasható: