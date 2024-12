Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak másokat, erőszakosak, vagy mert más okból veszélyesnek tartják őket.","shortLead":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak...","id":"20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c.jpg","index":0,"item":"9be50707-9ab4-40e0-abd2-deb0dc341fba","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","timestamp":"2024. december. 29. 16:48","title":"Kitiltják Milánó központjából a büntetett előéletűeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","shortLead":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","id":"20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be.jpg","index":0,"item":"d5c7bac9-2abe-49f4-9421-015c1866810b","keywords":null,"link":"/sport/20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Az eltiltott Szoboszlai nélkül rúgott ötöt a Liverpool, győzött a City is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát azonban egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát...","id":"20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8.jpg","index":0,"item":"b00dddf9-491a-4625-a23c-7e7e71d75708","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","timestamp":"2024. december. 30. 09:07","title":"Külföldi turisták vesztették életüket egy bangkoki szállodatűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","shortLead":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","id":"20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964.jpg","index":0,"item":"54541bb9-2e03-4094-a426-975b9cc5f575","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","timestamp":"2024. december. 29. 08:48","title":"Ködbe borul a fél ország, figyelmeztetést adtak ki miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","shortLead":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","id":"20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b.jpg","index":0,"item":"afefa7a6-efe3-473d-aeba-fecf58439e64","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","timestamp":"2024. december. 29. 19:15","title":"Legkorábban négy év múlva ígér választásokat az új szíriai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0926025-03f9-416a-8779-be54bb0b34f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hozzávetőleges becslések szerint az erőmű csaknem fele megsemmisült.","shortLead":"Hozzávetőleges becslések szerint az erőmű csaknem fele megsemmisült.","id":"20241229_A-vihar-tonkretette-Horvatorszag-legnagyobb-naperomuvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0926025-03f9-416a-8779-be54bb0b34f8.jpg","index":0,"item":"e652a63d-9abb-49bc-b15f-6296eefc15d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20241229_A-vihar-tonkretette-Horvatorszag-legnagyobb-naperomuvet","timestamp":"2024. december. 29. 14:19","title":"A vihar tönkretette Horvátország legnagyobb naperőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]