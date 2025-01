Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","shortLead":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","id":"20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b.jpg","index":0,"item":"b6437b80-9ea7-4b79-8a9d-0acd6fb237b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","timestamp":"2025. január. 06. 15:09","title":"Másfél év alatt 188-szor büntettek az orosz hatóságok a homofóbtörvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055127a-9c56-4885-a658-537da6159720","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 32 oldalas különkiadás címlapján fegyverrel a fenekében olvassa a szatirikus hetilapot egy figura.","shortLead":"A 32 oldalas különkiadás címlapján fegyverrel a fenekében olvassa a szatirikus hetilapot egy figura.","id":"20250107_charlie-hebdo-merenylet-tiz-eves-evfordulo-kulonkiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a055127a-9c56-4885-a658-537da6159720.jpg","index":0,"item":"714666bb-d8fb-4775-bdc2-7f0921181fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_charlie-hebdo-merenylet-tiz-eves-evfordulo-kulonkiadas","timestamp":"2025. január. 07. 09:28","title":"„Elpusztíthatatlan” – bátran gusztustalan címlappal emlékezik a Charlie Hebdo a tíz évvel ezelőtti tragédiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","shortLead":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","id":"20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4.jpg","index":0,"item":"5858b7dd-483a-4548-956c-0b1dc1f9776f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","timestamp":"2025. január. 06. 17:59","title":"A dán király címert változtatott, miután Trump belengette, hogy Amerikának kell Grönland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","shortLead":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","id":"20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a.jpg","index":0,"item":"d7eb140b-e072-4743-a8b7-540ea5dcf519","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"857 lóerővel és gigantikus 6K kijelzőkkel sokkol a legújabb SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke vállalta magára a feladatot.","shortLead":"A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke vállalta magára a feladatot.","id":"20250106_karmelita-aldas-semjen-zsolt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a.jpg","index":0,"item":"72ead0be-0837-4867-a227-261b047649f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_karmelita-aldas-semjen-zsolt-fotok","timestamp":"2025. január. 06. 12:39","title":"Házszentelő volt a Karmelitában, Orbán Viktor dolgozószobáját is megáldották – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl kisebb kormánypártként számít az előző koalíciót vezető Osztrák Néppártra.","shortLead":"Herbert Kickl kisebb kormánypártként számít az előző koalíciót vezető Osztrák Néppártra.","id":"20250107_ausztria-herbert-kickl-ovp-fpo-koalicios-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"d3497e0c-a6ed-4ea9-813f-81a0ee90bfeb","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_ausztria-herbert-kickl-ovp-fpo-koalicios-targyalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:50","title":"Koalíciós tárgyalásokra hívja az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt vezetője az eddigi jobbközép kormánypártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt a megoldást válasszák, legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. Ezeket a rossz beidegződéseket vesszük sorra és oszlatjuk el cikkünkben.","shortLead":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt...","id":"20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38.jpg","index":0,"item":"75cc51c2-b067-4c40-ad65-fdf016be946f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","timestamp":"2025. január. 06. 12:30","title":"Drága, felesleges és mind ugyanazt tudja - vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra nőtt. A változást a gyenge forinttal és az energiaárak növekedésével magyarázza a KSH.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra...","id":"20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"87f8390c-6877-46cc-b993-d5ad2f19443b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","timestamp":"2025. január. 07. 08:52","title":"Egyre kellemetlenebb, amit a forint művel: az ipari árak is elszálltak egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]