„A 45 éves unikornisok 25 éves színésznőkkel akarnak randizni” – Celine Song, a Többesélyes szerelem rendezője a HVG-nek

Hasonlóan az első filmjéhez, az Előző életekhez (kritikánk itt), a Többesélyes szerelem is önéletrajzi ihletésű. Lucy, a főszereplő házasságközvetítőként dolgozik New Yorkban; régebben ön is végzett hasonló munkát ugyanitt. A párkeresők, akikkel dolga akadt, a magasság, a kor és a hasonlók mellett megadták azt is, hogy milyen származású és fizetésű embert keresnek?

Meg, bizony. A film ötlete azokból a beszélgetésekből származik, amiket házasságközvetítőként a kliensekkel folytattam. Randikat hoztam össze nekik, ez volt a feladatom. Megdöbbentett, milyen gyakran felmerült a beszélgetések során az ideális magasság, súly, kor és a fizetés. Mintha egy listát kaptam volna, kipipálandó tételekkel. Úgy éreztem, ez nagyon messze esik attól, amit én a szerelemről és a házasságról gondolok. Pedig váltig hangsúlyozta mindenki, hogy pont erre vágyik: szerelemre, házasságra. A randizás egy olyan játék, amit azért játszunk, hogy megtaláljuk a szerelmet. De ennek a játéknak mintha ma már semmi köze nem lenne a szerelemhez. Ami mégiscsak egy ősi rejtély, maga a csoda.

Mi volt a legkívánatosabb fizetési kategória, amit a párkeresők említettek?

Természetesen a lehető legtöbb pénz kategóriája. De megadták a minimumot is sokszor, és ez mindig hat számjegyű volt. Vagyis a százezer dolláros kategóriába esett, miközben évi 35 ezer dollár az Egyesült Államokban az átlagkereset.

Ha az elvárt fizetés százezer fölötti, ez annyit jelenti, hogy az amerikai férfiak nagy része eleve kiesik a rostán.

Pedro Pascal egy hedge fund menedzsert játszik, aki nemcsak kellő magasságú, de van egy 12 millió dolláros lakása is a felkapott Tribeca városrészben. Vagyis a pasas egy „unikornis”, ahogy a filmben emlegetik. Tényleg így hívják a társkereső szakmában a legjobb fogásokat?

Az unikornis az a fajta alak, aki minden kategóriában élen jár. Egy unikornis nem pusztán gazdag. Ha sok a pénzed, de kopasz vagy, máris kiestél. Az unikornis gazdag, dús a haja, kifogástalan a zenei ízlése, remekül öltözködik és nem mellesleg magasabb 180 centinél. Vegye hozzá, hogy az átlag amerikai férfi 176 centi körüli. Ha tehát elérted az 1,8 métert, azzal máris Amerika legmagasabb férfiai közé tartozol. Ha mindened megvan, akkor, és csakis akkor számítasz unikornisnak.

Találkozott Harryhez hasonló unikornisokkal? Nem Hollywoodban, mert ott biztosan sok ilyen van, hanem a New York-i párkereső szcénában.