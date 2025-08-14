Gergely Márton: A nagy zabrálás

Pragmatikus mesterség a politika, tudta ezt László király is. A még fiatal államnak hazai szentekre volt szüksége, hogy beinduljon a belföldi turizmus, amit akkoriban zarándoklatnak hívtak. Így aztán 1083. augusztus 20-án kanonizáltatta Istvánt – aki nagyapjának kiszúratta a szemét –, majd pár hónappal később fiát, Imrét is. Ez a megbékélési gesztus nemcsak a középkori ország megmaradását szolgálta, de ennek köszönhetjük az államalapítás tűzijátékos ünnepét is. Egészségünkre! Ránk fér a pillanatnyi kiszakadás. (A Szent Jobb történetéről szóló ujjgyakorlatunkat a Szellem rovat közli.)

A díszes külsőségek mögött megbújó józan számítás az Orbán-kormányt is jellemzi. A most induló, szavazóédesgető programok bizonyos részleteit széleskörűen kidolgozták, hogy szűkkörűen profitáljanak belőle – tárja fel Fókuszban rovatunk. Az államilag támogatott lakáshitelek és az energetikai korszerűsítési programok ugyanis olyan keresletet generálnak, amelyet a legnagyobb haszonkulccsal a helyzetbe hozott baráti-rokoni cégek tudnak majd kiszolgálni. Ahogy a holdudvarban mondják: kis lépés a szavazóknak, hatalmas lépés nekünk.

Tóta W. Árpád: Szovjethatalom plusz villamosítás egyenlő digitális Fidesz Tüzet kellett oltani a Harcosok Klubja csődje után, és a Fidesznél forró krumpliként dobálták szét egymás között a feladatot. Itt a legszarabb ember is lehet valaki, ha leteszi a nagyesküt, és szolgál.

A matek másutt is megszabja a kormány gondolkodását. Magyarország rovatunk bemutatja, hogy a költségvetési játéktér hogyan szab gátat a játékfilmek gyártásának, és hogyan változik a hatalmon lévők érzékenysége a Tisza Pártnak jósolt százalékok függvényében. Azt is a választási számtan diktálja, mely törpepártok tűnnek el, és melyek ugranak elő. A korrupciómegmaradás elvét pedig a végrehajtók bizonyítják éppen: a bűnözési energia nem vész el, csak átalakul.

Persze mikroszkopikus lenyúlások ezek ahhoz képest, hogy fényes nappal négy ukrán megyét akar ellopni Vlagyimir Putyin, és közel is áll hozzá, mert Donald Trump emberbaráti szeretetből fejébe vette, hogy Nobel-békedíjas lesz. Így aztán a katonaságot csak hazája fővárosa ellen veti be, miközben az orosz elnöknek felajánlja Ukrajna fele királyságát és Európa hosszú távú biztonságát, csak neki legyen egy felvágós napja. A pénteki alaszkai tárgyalás kiindulópontját Világ rovatunk mutatja be.

Ahogy az is kiderül, tud az amerikai elnök határozott és kemény is lenni, ha valódi gonosztevők keresztezik az útját, mint például az indiai kereskedők és a svájci óragyártók. Hogy „nagyságot” ígérő politikájának mi rövid távú haszna van Magyarországon, és mi a hosszú távú következménye a világban, azt a Gazdaság, illetve a Ténytár és a Tech + Tudomány rovat járja körbe. A leállított segélyprogramok és egészségügyi projektek következtében nő az éhezés a világban, és úgy terjednek korábban már visszaszorított betegségek, mint valaha a középkori Magyarországon.

Don’t shoot the messenger – mondanák Amerikában, de miért pont erre a régi bölcsességre hallgatna Trump, aki a minap kirúgta országa fő statisztikusát, mert neki nem tetsző munkapiaci számokat közölt. Ne azt hibáztasd, aki a rossz hírt hozza, mondhatta a börtönbe törzsvendégként visszajáró Táncsics Mihály is, akinek történetét a Szellem rovat idézi meg Spiró György róla szóló regénye kapcsán. És ezt kellene az izraeli kormány arcába kiabálni, amely kilövési engedélyt adott az al-Dzsazíra tudósítója, Anasz al-Sarif és négy kollégája ellen, akik a hét elején haltak meg egy célzott dróntámadásban Gázavárosban.

Tudjuk, hogy Európában kivételezett helyzetben vagyunk. A kontinens médiaszabadságát mostantól uniós szabályozás védi. Magyarországon aligha lesz a hatalom ennek végrehajtásában partner, de próbaperekkel a civil szféra is tágíthatja a teret, hogy a nyilvánosság levegőhöz juthasson, magyarázza Vélemény rovatunk szerzője, Munk Veronika.

Apaságról és saját apjához fűződő viszonyáról is beszélt a HVG-nek Szoboszlai Dominik, Portré rovatunk e heti alanya. Neki is szól az életmód cikkünk tanácsa, miszerint tévút volt a gyerekek problémáit elütni azzal: katonadolog. Teljes körű leszerelésre volna szükség.

