Tényleg egy nap alatt elintézhetné Orbán, hogy összeomoljon Ukrajna?

„Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, egyetlen nap alatt, csak nekünk nem érdekünk”

– mondta Orbán Viktor Nógrádi Györgynek a Patrióta YouTube-csatornáján kedd délután megosztott beszélgetésében, aztán azt taglalta, hogy mivel Ukrajna az import villamos energiája és gáza jelentős részét Magyarországtól szerzi be, ha

„történne egy baleset, kidől néhány oszlop, elszakad néhány vezeték, akkor Ukrajna megáll”.

A miniszterelnök ugyanakkor, nehogy már bárki ráfogja, hogy a háborús agresszor mögé hűségesen besorolva egy lerohant országot fenyeget, azt mondta, hogy nekünk ez nem lenne érdekünk, mert „egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra, a magyar kisebbség miatt az ottani életre, vagy említhetnénk a terrorizmust, amit Magyarország nem akar vállalni”.

Nem Orbán mostani megnyilatkozásában merült fel először a kormány részéről az Ukrajnába tartó energiaszállítás esetleges leállása. Szijjártó Péter még júniusban lebegtette meg, szintén alig burkolt fenyegetésként, hogy ha az Európai Bizottság, mint tervezi, megtiltja a tagállamoknak az orosz energiahordozók vásárlását, azzal veszélybe kerül Magyarország energiaellátása, márpedig ha ez lesz, az komoly hatással lehet Ukrajna ellátására is, amelyben Magyarország kulcsszerepet játszik.

De Szijjártó szerdán is azzal kommentálta a Barátság kőolajvezeték egy oroszországi elosztóállomása ellen intézett (az olajszállításban fennakadást nem okozó) ukrán dróntámadást, hogy “Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna.”

A különbség a külügyminiszter és főnöke mondatai között lényegében csak annyi, hogy míg Orbán a „milyen szép ez az ukrán energiaimport, kár lenne, ha történne vele valami” utat választotta a fenyegetőzéshez, addig Szijjártó a látszatra se adott. De mennyi ezeknek a figyelmeztető jelzéseknek a valóságalapja?