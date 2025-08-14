Orbán: Nem adhatom át a hatalmat egy másik tábornak

„Nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket, elképzeléseket, elveket és politikai eredményeket képvisel” – mondta Orbán Viktor az amerikai PragerU-nak adott videóinterjújában, amit a Telex szemlézett. A miniszterelnök akkor mondta ezt, amikor a 2026-os választásokról kérdezték, azonban ezt a kijelentését nem úgy értette, hogy egy választási vereség esetén nem lenne hajlandó átadni a hatalmat, hanem a Fidesz és a saját győzelmi kényszerét igyekezett hangsúlyozni.

Orbán azt is mondta, hogy ha meg akarják nyerni a választásokat, akkor a legjobb formában kell indulniuk. „És a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg, tudják, ha folytatni szeretnék, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van” – fogalmazott Orbán.

A miniszterelnök kitért a magyar gazdaság jelenlegi helyzetére is. Úgy fogalmazott, hogy „az infláció jóval magasabb, mint kellene”. […] „Szóval nem mondhatom, hogy mindenki százszázalékosan elégedett velem vagy a gazdaságpolitikával, amit itt folytatunk, de vannak eredmények” – jegyezte meg.

A beszélgetés során szóba került a Pride is, amellyel kapcsolatban Orbán azt állította, hogy ha valaki Magyarországon a büszkeségért akar tüntetni, azt minden akadály nélkül megteheti, „de nem lehet az utcán nyílt szexuális propagandát szervezni, mint a Pride”.