Rendőrség: Elütött három gyalogost, azután ütközött busznak egy BMW-s a Szépvölgyi úton

Ahogy korábban – a katasztrófavédelem beszámolója alapján – beszámoltunk róla, szerda este baleset történt Budapest III. kerületében, a Szépvölgyi út és az Árpád fejedelem útja kereszteződésében, amelyben egy autós, egy busz és gyalogosok is érintettek voltak.

Megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a baleset háromnegyed tíz körül történt, amikor

a Szépvölgyi út 1. szám előtti szervizúton egy autós a járdára hajtott, elütött három gyalogos személyt, majd egy Árpád fejedelem útján haladó autóbusznak ütközött.

Közlésük szerint a történteknek hat sérültje van, az elütött gyalogosok, valamint az autó sofőrje és két utasa. Mindannyiukat kórházba vitték.

Busz és autó ütközött a III. kerületben szerda este, gyalogosok is megsérültek – fotók Az autóban hárman, a buszon ketten voltak.

A buszon nem történt személyi sérülés, mivel azon nem utazott senki (a katasztrófavédelem korábban arról számolt be, hogy a sofőr és egy utas tartózkodott a járművön).

A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt indított eljárást.