Rendőrség: Elütött három gyalogost, azután ütközött busznak egy BMW-s a Szépvölgyi úton
A helyszínről a BRFK tájékoztatása szerint hat embert vittek kórházba.
HVG
Ahogy korábban – a katasztrófavédelem beszámolója alapján – beszámoltunk róla, szerda este baleset történt Budapest III. kerületében, a Szépvölgyi út és az Árpád fejedelem útja kereszteződésében, amelyben egy autós, egy busz és gyalogosok is érintettek voltak.
Megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a baleset háromnegyed tíz körül történt, amikor
a Szépvölgyi út 1. szám előtti szervizúton egy autós a járdára hajtott, elütött három gyalogos személyt, majd egy Árpád fejedelem útján haladó autóbusznak ütközött.
Közlésük szerint a történteknek hat sérültje van, az elütött gyalogosok, valamint az autó sofőrje és két utasa. Mindannyiukat kórházba vitték.
A buszon nem történt személyi sérülés, mivel azon nem utazott senki (a katasztrófavédelem korábban arról számolt be, hogy a sofőr és egy utas tartózkodott a járművön).
A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt indított eljárást.
Lefékezte a külföldi filmek magyarországi forgatását a kormány, miután az államnak egyre nagyobb kihívás az idecsábított mozgóképes produkciók támogatásának finanszírozása. Szakmai berkekben 100–130 milliárd forint beragadt pénzről beszélnek.